Общество

47 минут назад

Приглашение в казино обошлось в 101 000 рублей

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#спам #телефон #УФАС
Приглашение в казино обошлось в 101 000 рублей

И еще в 101 000 рублей — предложение взять кредит.

Начальник отдела защиты конкуренции Липецкого УФАС России рассмотрел две жалобы абонентов на телефонный спам. Липчанам приходили sms от компаний, которым они не давали разрешения на рассылку сообщений.

Первая жалоба касается sms с предложением взять кредит. 30 августа 2018 года липчанин получил сообщение следующего содержания: «Уважаемый, вам доступен займ онлайн до 30 000 рублей. Взять <ссылка>». На следующий день зафиксировали другую рассылку спама, уже с приглашением в сетевое казино: «Уважаемый, не дают кредит? Заработай играя в казино <ссылка> ». Оба сообщения вели на один и тот же ресурс. Липецкие антимонопольщики выяснили, что реклама поступила абонентам без их предварительного согласия. Вместе с этим, установлено, что рассылку осуществляла одна и та же компания. Она и раньше привлекалась к ответственности за нарушения в сфере рекламы.

УФАС выписал компании по штрафу за каждую рассылку. Каждая sms обойдется нарушителю в 101 000 рублей.

Фото: joemonster.org
510
#спам #телефон #УФАС

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