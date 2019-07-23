Липецкое “Городище” изменится до неузнаваемости

С момента запуска проекта липецкого “Городища” прошло не так много времени, но место, а вернее формат новой достопримечательности, сумели привлечь внимание практически каждого жителя города, при этом завоевав сердца тысяч липчан.

За столь короткий срок “Городище” по праву стал одним из культурных центров нашего города. Это не удивительно, ведь рядом не только весь спокойный центр с парком, прудами, площадями, но и бурлящая городская жизнь, удобная развязка транспорта, это во многом объясняет и то, что деловая часть города легко стекается к “Городищу” после завершения рабочего дня, чтобы сменить обстановку, встретить интересных людей, схожего менталитета и весело, непринужденно провести время.

Вид из окон двухуровневых квартир в жилом комплексе «Слобода».

Такая бурная динамика не смогла оставить эту часть города прежней. Влияние оказалось не только культурно-социальным, но и экономическим. По мнению аналитиков “Городище” простимулировал экономику близлежащих предприятий - кафе, кофеин, магазинов и прочих. Так что, тех, кто открыл свой бизнес неподалеку от городища, можно поздравить с отличным выбором места, ведь это действительно удача.



Аналитик PM Estate Марк Бауман выдвинул заявление, что ”Городище” вернуло центру былую привлекательность и положила конец буму на отдаленные районы города, который начался в 2013 и продолжался до конца прошлого года”. Этому свидетельствует небольшое (пока) колебание цены вверх на недвижимость в центре.



Таким образом удача особенно улыбнулась Липецкому застройщику “Су-9 Липецкстрой”, который еще недавно заложил жилой комплекс “Слобода”. Сегодня это уже полноценный архитектурный комплекс, готовый к заселению этой осенью.







Отток интереса от отдаленных микрорайонов и, возродившийся повышенный спрос к центру, создали настоящий бум продаж квартир ЖК “Слобода”.







Кроме роста интереса к недвижимости в центре, скидка в 400 000 рублей натрехкомнатную квартиру в жилом комплексе, так же спровоцировала резкий рост продаж квартир в “Слободе”.

К слову, застройщик планирует завершить акцию ко дню строителя (приблизительно 10 августа).



А, пока, скидка сохранится на двухкомнатные квартиры, площадью:68,54 м2 - 78, 18 м2.

А также на трёхкомнатные квартиры, площадью 102,68 м2 - 104,39 м2





Посмотреть как выглядит комплекс изнутри, оценить вид из окон и всю атмосферу, вновь ожившего центра, можно в любой день.



Звоните по телефону 906-808, уточняйте наличие, цену и приходите совместить посещение липецкого “Городища” с просмотром будущей квартиры в культурном центре Липецка.



Больше фото тут:

https://vk.com/sloboda_48

https://www.instagram.com/sloboda48/

Застройщик ООО «СУ-9 «Липецкстрой». Проектная декларация на сайте логовая.ру



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