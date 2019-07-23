Коммунальщики должны предложить жителям многоэтажек как уменьшить суммы в платежках за тепло

Фонд капитального ремонта Липецкой области и областное управление энергетики и тарифов должны детально проработать каждый дом, где имеется факт большой платы за отопление, предложить жителям все варианты возможного снижения расходов на коммунальные платежи и исключения факта «перетопа» дома. Такое поручение дал ведомствам врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

Одним из способов снижения затрат на отопление в итоговых платежках оказалась установка в многоквартирном доме теплового пункта, который можно установить, как дождавшись капитального ремонта, так и самостоятельно.

В рамках реализации программы капитального ремонта 2019 года запланирована разработка проектно-сметной документации и установка автоматизированных тепловых пунктов в 37 домах. Список сформировали после комплексной проработки предложений с ресурсоснабжающими компаниями, управляющими организациями, управлением энергетики и тарифов. Специалисты провели оценку технической возможности установки, а также просчитали экономическую эффективность. Также при выборе домов учитывался комплексный подход к капитальному ремонту, который включает в себя ремонт систем теплоснабжения, комплекс энергоэффективных мероприятий по утеплению кровли и фасада. В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры на отбор подрядных организаций, планируется, что к началу работ подрядчики приступят в конце августа.

Установка тепловых пунктов возможна и за счёт средств, накопленных на капитальный ремонт на специальном счете. Работы могут быть выполнены как полностью за средства спецсчета, так и с федеральной поддержкой до 5 млн. рублей на каждый дом. Главное условие - выплата осуществляется после установки пункта и по факту реальной экономии, что отражается в заявке на получение средств. Примеры реализации таких энергоэффективных мер можно наглядно увидеть в Ельце. Так, жители дома 29 по ул. Юбилейная еще в 2017 году установили тепловой пункт за счет средств специального счета, и с тех пор экономят в среднем тысячу рублей с каждой квартиры за каждый месяц отопительного сезона. Для того, чтобы пойти по этому пути и воспользоваться государственной поддержкой, граждане могут обратиться в Фонд капитального ремонта Липецкой области за консультацией. На сегодняшний день поданы заявки уже по 13 домам на получение государственной поддержки на установку тепловых пунктов.

Активность жителей в вопросе экономии средств на оплате коммунальных ресурсов играет не последнюю роль. Три года назад жители дома 143А по ул. Коммунаров в Ельце приняли решение о том, что с большими счетами за отопление, а также с некомфортной температурой в квартирах нижних этажей надо что-то делать. На общем собрании было принято решение — установить автоматизированный тепловой пункт за счет дополнительного сбора средств. Это удовольствие обошлось по 5000 рублей каждой квартире. Затраченные деньги вернусь жителям уже в первый год эксплуатации оборудования. А дальше жители стали экономить деньги каждый отопительный сезон. Право и возможность поступить также, как и жильцы этого дома, есть у всех. С порядком действий граждан готовы ознакомить в управлении энергетики и тарифов Липецкой области.

По факту проведенного анализа каждого многоквартирного дома, где жители наиболее часто обращались с жалобами на высокие платежки за тепло, совместно с управляющими организациями будут проведены семинары и собрания с гражданами. Главной целью которых станет предложить все возможные варианты установки автоматизированных тепловых пунктов. Как показывает практика города Ельца на сегодняшний день это один из самых действенных способов решения проблемы высоких платежей.



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