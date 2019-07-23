В Липецке нашли восемь брошенных автомобилей

Автохлам стоит в городских дворах.

Сотрудники городской администрации нашли в липецких дворах сразу восемь брошенных разукомплектованных машин. Их владельцам отведено 30 дней на то, чтобы убрать автохлам, иначе машины сдадут в металлолом в доход бюджета Липецка.



В липецких дворах нашли старые разбитые «ВАЗ -2107» (Московская, 91), «Москвич» (Филипченко, 8/3), «Ниву» (Звездная), «Фольксваген» ( Вермишева, 4), ВАЗ - 2112 (Московская, 93), «Волгу» (Московская, 51а), «ВАЗ – 2114» (Горького, 9а), «Волгу» (Космонавтов, 62/1).



Владельцев машин просят позвонить по номерам 30-94-58, 30-94-94, 30-94-85.