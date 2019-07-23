Общество

16 минут назад

В Липецке нашли восемь брошенных автомобилей

3 282
#автохлам
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В Липецке нашли восемь брошенных автомобилей

Автохлам стоит в городских дворах.

Сотрудники городской администрации нашли в липецких дворах сразу восемь брошенных разукомплектованных машин. Их владельцам отведено 30 дней на то, чтобы убрать автохлам, иначе машины сдадут в металлолом в доход бюджета Липецка.

В липецких дворах нашли старые разбитые «ВАЗ -2107» (Московская, 91), «Москвич» (Филипченко, 8/3), «Ниву» (Звездная), «Фольксваген» ( Вермишева, 4), ВАЗ - 2112 (Московская, 93), «Волгу» (Московская, 51а), «ВАЗ – 2114» (Горького, 9а), «Волгу» (Космонавтов, 62/1).

Владельцев машин просят позвонить по номерам 30-94-58, 30-94-94, 30-94-85.
3 282
#автохлам
1

Комментарии (3)

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Смеюсь и плачу

3 минуты назад
Да я только в своем дворе 3 насчитал, больше 3-х лет стоят:-)
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ВАЗ 2106

5 минут назад
Горького, 13.
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ВЕТЕРАН БД

9 минут назад
Москвич (ул.Толстого д.9).
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