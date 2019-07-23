60-летняя женщина пострадала в столкновении «ВАЗа» и «Киа»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 июля в селе Доброе 64-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110» по предварительным данным нарушил очередность проезда и сбил 80-летнюю велосипедистку. Женщина получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

В селе Измалково 68-летний водитель мопеда не справился с управлением и перевернулся. С травмами пенсионера доставили в больницу.

В Липецком районе на трассе Липецк – Данков «ВАЗ-2112» по управлением 44-летнего водителя столкнулся с автомобилем «Киа», за рулем которого сидел 61-летний мужчина. В аварии получила травму 60-летняя пассажирка иномарки

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1587 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 54.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1263 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.