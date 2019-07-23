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60-летняя женщина пострадала в столкновении «ВАЗа» и «Киа»
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.
В селе Измалково 68-летний водитель мопеда не справился с управлением и перевернулся. С травмами пенсионера доставили в больницу.
В Липецком районе на трассе Липецк – Данков «ВАЗ-2112» по управлением 44-летнего водителя столкнулся с автомобилем «Киа», за рулем которого сидел 61-летний мужчина. В аварии получила травму 60-летняя пассажирка иномарки
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1587 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 54.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1263 случая превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 28 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Алканы 15-го