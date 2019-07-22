Происшествия

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Спасатели уничтожили немецкий снаряд

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#снаряд #
Спасатели уничтожили немецкий снаряд

Снаряд обнаружен в Хлевенском районе

22 июля 2019 года в селе Конь-Колодезь на улице Ленина у дома №199 спасатели изъяли 76 мм артиллерийский снаряд немецкого производства времён Великой Отечественной войны.

Снаряд уничтожили на полигоне Липецкого района, сообщили в Государственной противопожарной спасательной службе России в Липецкой области.
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#снаряд #

Комментарии (2)

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Дед

5 минут назад
Новость-новостей!!!
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Пудель

28 минут назад
Голые бабы по * летят. В мэрию попал немецкий снаряд.
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