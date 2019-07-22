Происшествия
сегодня, 19:53
Спасатели уничтожили немецкий снаряд
Снаряд обнаружен в Хлевенском районе
22 июля 2019 года в селе Конь-Колодезь на улице Ленина у дома №199 спасатели изъяли 76 мм артиллерийский снаряд немецкого производства времён Великой Отечественной войны.
Снаряд уничтожили на полигоне Липецкого района, сообщили в Государственной противопожарной спасательной службе России в Липецкой области.
Снаряд уничтожили на полигоне Липецкого района, сообщили в Государственной противопожарной спасательной службе России в Липецкой области.
Дед
Пудель