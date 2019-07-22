Спорт

36 минут назад

Самый выносливый липчанин уступил только чемпиону Европы в «Спиди Пентатлоне»

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#Легкая атлетика #многоборье #Тимшин
Самый выносливый липчанин уступил только чемпиону Европы в «Спиди Пентатлоне»

А еще соревнования в Москве лишный раз напомнили, что "муж и жена.- одна..."

Сергей Тимшин из Липецка на столичном стадионе «Салют Гераклион» стал призером необычного турнира по легкоатлетическому многоборью «Спиди Пентатлон».

Если в классическом многоборье 10 дисциплин, то в пентатлоне всего 5 («пента» в переводе с греческого как раз и означает «пять», прим.).

Результаты нашего земляка: бег на 60 метров с барьерами - 8,22 сек; бег на 600 м - 1.24,87; прыжок в высоту - 210 см; прыжок в длину длина - 7,03 м; толкание ядра - 13,82 м. В сумме это принесло 4141 очко и позволило Тимшину занять 2-е место.

Победителем стал именитый москвич чемпион Европы-2015 в помещении Илья Шкуренёв - 4178 очков. Липчанин отстал всего на 37 очков. Это, к примеру, 0,4 секунды в беге с барьерами, или 4 см в прыжках в высоту, или 16 см в прыжках в длину…

Третье место занял ростовчанин Артём Лукьяненко - 4119.

В женских соревнованиях победила Мария Павлова из Татарстана – 4469, второе место заняла выступающая за Ростов-на-Дону Александра Бутвина - 4320. Любопытно, что «серебряная» призер Бутвина – жена «серебряного» Тимшина.

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#Легкая атлетика #многоборье #Тимшин

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