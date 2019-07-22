Если «Металлург» попадет в призеры, ему добавят 10 миллионов рублей (ФОТО)

Подробности встречи нашей команды с болельщиками.

В парке Победы прошла встреча футболистов «Металлурга», тренеров и работников клуба с болельщиками.

В минувшем сезоне «красно-черные» впервые за 11 лет завоевали медали, взяв «бронзу» группы «Центр» (в последний раз перед этим наша команда поднималась на пьедестал в далеком 2008 году, выиграв турнир, прим.). Но болельщикам этого мало – они требуют первого места в новом чемпионате и выхода в ФНЛ, выступление в которой требует дополнительных финансов, в основном на перелеты в города от Калининграда до Владивостока.

Однако официальная задача «Металлурга» в сезоне 2018/19 – место не ниже третьего.







Специальном приглашенный на встречу начальник областного управления по физической культуре и спорту Михаил Маринин заявил, что решение об увеличении финансирования главной команды области уже принято, но только в случае, если «сталевары» выполнят задачу на сезон.

- Клубу добавят 10 миллионов рублей, если он финиширует в «тройке», - обнадежил Маринин, - Если же футболисты не справятся, то не увидят и прибавки.







Михаил Маринин.



Зашла речь и о том, что на награждении «Металлурга» «бронщовыми» медалями врио губернатора Игорь Артамонов обещал рассмотреть вопрос об увеличении бюджета команды в два раза.

- Руководству клуба дали задание написать программу развития, по которой оно будет жить и тратить выделенные средства на благо футбола. Но программа должна быть не только написана, но и принята и согласована на всех уровнях. Работа над этим идет. Программу мы не собираемся ни от кого скрывать, а вывесим ее на всеобщее обозрение – на официальном сайте ФК «Металлург». Думаю, она там появится в течение ближайшей недели, - сказал Михаил Маринин.

Сценарий встреч с болельщиками отработан годами. Ведущий представил новобранцев команды защитника Александра Кахидзе из Москвы и воронежского хавбека Ярослава Денисова, а также «нового старого» вратаря Давида Икановича, хотя он еще не подписал официальный контракт с клубом. 31-летний голкипер ранее уже выступал в «Металлурге», а так же играл в ФНЛ за команды Читы и Иркутска. Последний сезон провел в липецком мини-футбольном клубе ЛКС.







Состав команды тоже немало волновал болельщиков. Немного взъерошенный болельщик повторил запущенный в СМИ недоброжелателями миф о том, что клуб якобы не предложил новый контракт лучшему бомбардиру минувшего сезона Николаю Иванникову. Собравшимся объяснили, что это «утка».

- Я лично разговаривал с Иванниковым, обсуждал эту тему, - ответил и.о. генерального директора Владимир Зеновкин, - Но Николаю уже поступило предложение из тольяттинского «Акрона», по сути его второй малой родины (Иванников завершал свое футбольное образование в Академии футбола имени Коноплева в Тольятти, оттуда родом его жена, у супружеской четы имеется квартира в Автограде, прим.). Ему предложили зарплату в два раза больше, чем у нас. В два раза! Торговаться уже не было смысла, нам только оставалось пожелать Николаю удачи на новом месте. Конечно, нам было жаль расставаться, но так устроена жизнь – человек ищет, где условия лучше.







Владимир Зеновкин.

Напомним, что «Металлург» стартовал в новом сезоне с гостевой победы в Обнинске над «Квантом» - 2:0. Теперь «сталевары» приглашают болельщиков на второй матч сезона – в среду, 24 июля, на липецком стадионе «Металлург» против столичного «Строгино». Начало в 18.00.







Вопросы у болельщиков долго не кончались.







А игроки в конце никому не отказали в автографе или совместном фото.

