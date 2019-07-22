Спорт

20 минут назад

Миниатюрный липецкий атлет за пару минут умудрился перетаскать почти 2,5 тонны железа

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#Силовое троеборье #пауэрлифтинг #Николай Грачев #рекорд
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Миниатюрный липецкий атлет за пару минут умудрился перетаскать почти 2,5 тонны железа

Николай Грачев в Курске вновь всех удивил.

Липецкий силач-уникум Николай Грачев, которого из-за малого собственного веса иногда называют «карманным Геркулесом», отметился новым феноменальным достижением в чемпионате ЦФО по силовым видам спорта по версии Национальной Ассоциации пауэрлифтинга (НАП) в Курске.

Разменявший седьмой десяток атлет соревновался отнюдь не с ветеранами, а с действующими спортсменами, многие из которых годятся ему в сыновья и внуки.

Грачев выступил в самой легкой весовой категории до 52-х кг при собственном весе чуть более 49 кило в так называемой русской становой тяге. Ее отличие от классической становой тяги (отрывании штанги от пола до уровня пояса в основном за счет мышц ноги и спины) состоит в том, что штангу весом в 100 кг нужно поднимать не один раз, а на количество повторений.

Липчанин снаряд весом в центнер поднял 23 (!) раза, затратив на это, по его словам, менее двух минут. Получается, что 49-килограммовый атлет за короткое время перетаскал почти две с половиной тонны железа!

- Этот результат превышает норматив мастера спорта международного класса в моей весовой категории, - рассказал GOROD48 силач, - Это даже на три подхода больше, чем требуется для элитного класса (высшая степень в пауэрлифтинге, где существует своя мастерская градация, прим.).

По словам Грачева, он сам от себя не ожидал такой прыти. Решил выступить в новом упражнении, чтобы испытать себя, и сразу показал такой солидный результат! При этом Николай специально подал заявку на выступление среди атлетов, которые перед соревнованиями сдают допинг-пробы во избежание лишних разговоров. В итоге силач из Липецка занял первое место среди гораздо более молодых соперников!

В Курске сверкнул и липчанин Юрий Кузнецов – в весовой категории до 90 кг. Он тоже поднимал 100-килограммовую штангу в русской становой тяге и стал победителем соревнований, совершив 60 подъемов.

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#Силовое троеборье #пауэрлифтинг #Николай Грачев #рекорд
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