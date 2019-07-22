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50 минут назад
Попавший в ДТП мужчина ушел ждать «Скорую» домой
Авария произошла в Тверской области.
В Тверской области мужчина попал в ДТП, потерял сознание и отправился домой, пока бригада скорой помощи не забрала его в больницу, пишет «ТверьЛайф».
20 июля, в 04:00, в районедома №9 деревни Ряд 32-летний водитель «Ауди» съехал с дороги, а затем врезался в опору линии электропередач. Как сказал журналистам сам водитель, около 3 часов он был без сознания, придя в себя, он пошел домой из-за плохого самочувствия, откуда на машине скорой помощи был доставлен в ЦМСЧ-141. От госпитализации отказался.
У водителя установлено состояние алкогольного опьянения. Сам он объяснил, что выпил после ДТП, когда ждал дома скорую, а до момента аварии алкогольные напитки не употреблял.
20 июля, в 04:00, в районедома №9 деревни Ряд 32-летний водитель «Ауди» съехал с дороги, а затем врезался в опору линии электропередач. Как сказал журналистам сам водитель, около 3 часов он был без сознания, придя в себя, он пошел домой из-за плохого самочувствия, откуда на машине скорой помощи был доставлен в ЦМСЧ-141. От госпитализации отказался.
У водителя установлено состояние алкогольного опьянения. Сам он объяснил, что выпил после ДТП, когда ждал дома скорую, а до момента аварии алкогольные напитки не употреблял.