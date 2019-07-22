В России

50 минут назад

Попавший в ДТП мужчина ушел ждать «Скорую» домой

164
#ДТП #авария
Попавший в ДТП мужчина ушел ждать «Скорую» домой

Авария произошла в Тверской области.

В Тверской области мужчина попал в ДТП, потерял сознание и отправился домой, пока бригада скорой помощи не забрала его в больницу, пишет «ТверьЛайф».

20 июля, в 04:00, в районедома №9 деревни Ряд 32-летний водитель «Ауди» съехал с дороги, а затем врезался в опору линии электропередач. Как сказал журналистам сам водитель, около 3 часов он был без сознания, придя в себя, он пошел домой из-за плохого самочувствия, откуда на машине скорой помощи был доставлен в ЦМСЧ-141. От госпитализации отказался.

У водителя установлено состояние алкогольного опьянения. Сам он объяснил, что выпил после ДТП, когда ждал дома скорую, а до момента аварии алкогольные напитки не употреблял.
164
#ДТП #авария

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Мужчина потерял 1,5 млн рублей на бирже
#биржа #мошенничество
Мужчина потерял 1,5 млн рублей на бирже

55 минут назад

В России
Два дома загорелись во время грозы
#пожар #гроза
Два дома загорелись во время грозы

сегодня, 14:07

В России
18-летний парень разбил «Ягуар»
#ДТП #авария
18-летний парень разбил «Ягуар»

сегодня, 14:03

В России
Индия запустила в космос луноход
#Индия #Луна #космос
Индия запустила в космос луноход

сегодня, 13:39

В России
Правила провоза багажа ужесточат
#багаж #цветы
Правила провоза багажа ужесточат

сегодня, 13:33

В России
«Металлика» спела «Группу крови» в Москве
#Металлика #Цой
«Металлика» спела «Группу крови» в Москве

сегодня, 13:18

В России