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Два дома загорелись во время грозы

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#пожар #гроза
Два дома загорелись во время грозы

Стихия бушевала в Коми.

Вчера, 21 июля, в нескольких районах Коми прошла мощная гроза с ливнями и градом. Не обошлось и без чрезвычайных происшествий: гроза разожгла сразу два пожара. Об этом сообщает портал «Про город» со ссылкой на ГУ МЧС региона.

16:28 в пожарно-спасательную службу Прилузского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном жилом доме в деревне Калининской. Первые огнеборцы прибыли на место вызова через 8 минут, в 16:59 была объявлена локализация пожара. Дом выгорел на площади 50м², пишет «Первоисточник».

В этот же день из-за грозы произошел пожар и в частном деревянном доме в поселке Приозёрный Корткеросского района. Огнём была повреждена электрощитовая и стена дома на площади 1м².
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#пожар #гроза

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