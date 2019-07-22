18-летний парень разбил «Ягуар»

Иномарка съехала в кювет.

Как сообщает Госавтоинспекция Мордовии, в Старошайговском районе 20 июля молодой водитель устроил ДТП.



В 17.30 на 146 километре автодороги «Подъезд к Саранску от ФД М-5 «Урал» 18-летний водитель «Ягуара XF» съехал в кювет. Затем автомобиль опрокинулся. Молодого водителя осмотрели врачи. Уточняется, что водитель был трезв.