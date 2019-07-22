В Липецкой области падает рождаемость

4025 малышей родились в Липецкой области за пять месяцев — на 398 новорожденных, или 9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Умерли с начала года 7 087 жителей Липецкой области, что на 145 человек, или 2% меньше прошлогоднего. Естественная убыль населения составила 3062 человека.



В Липецкой области реже заключали браки — новые семьи создала 1391 пара, что на 570 или 29,1% меньше чем в январе-мае 2019 года. Количество разводов также сократилось на 470 или 25% и составило 1413. Впервые за несколько лет в Липецкой области разводились чаще, чем женились: на тысячу браков пришлось 1016 разводов, в прошлом году пропорция была обратная (960 разводов на 1000 браков).



В целом по стране рождаемость сократилась на 7,8%, смертность — на 2,2%. Рост рождаемости отмечался только в Москве (+5,8%) и Карачаево-Черкессии (+5,5%). Свадеб в России играли меньше на 18%, разводились реже на 22,5%, сообщает Росстат.



