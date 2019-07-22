Общество

сегодня, 14:01

В Липецкой области падает рождаемость

16 870
#демография #рождаемость
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В Липецкой области падает рождаемость

4025 малышей родились в Липецкой области за пять месяцев — на 398 новорожденных, или 9% меньше, чем за тот же период прошлого года. 

Умерли с начала года 7 087 жителей Липецкой области, что на 145 человек, или 2% меньше прошлогоднего. Естественная убыль населения составила 3062 человека.

В Липецкой области реже заключали браки — новые семьи создала 1391 пара, что на 570 или 29,1% меньше чем в январе-мае 2019 года. Количество разводов также сократилось на 470 или 25% и составило 1413. Впервые за несколько лет в Липецкой области разводились чаще, чем женились: на тысячу браков пришлось 1016 разводов, в прошлом году пропорция была обратная (960 разводов на 1000 браков).

В целом по стране рождаемость сократилась на 7,8%, смертность — на 2,2%. Рост рождаемости отмечался только в Москве (+5,8%) и Карачаево-Черкессии (+5,5%). Свадеб в России играли меньше на 18%, разводились реже на 22,5%, сообщает Росстат. 

16 870
#демография #рождаемость
1

Комментарии (16)

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15 минут назад
Пенсии отменить,тогда и пенсионеров еще не будет.
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стас

16 минут назад
Ждем от правительства зарплаты не ниже 10 долларов за час и пенсии не ниже 1000 долларов в месяц . а уж детей мы настругаем вы не сомневайтесь. А так зачем нищету плодить
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шаболда.

22 минуты назад
Очень хорошая новость.Скоро страну заселят китайцы .
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Патриот

23 минуты назад
Меньше народа - больше кислорода. В добрый путь!
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Суппер СПАСАТЕЛЬ

26 минут назад
Девушки пишите * )) надо выравнивать ситуацию
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Как говорится

26 минут назад
Свято место пусто не бывает,заселятся другие народы и у них будет свое правительство.
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НЕ ПАТРИОТ

30 минут назад
Убыль населения - это правильный путь. Страна не может содержать такую ораву пенсионеров и прочих нуждающихся! Для обслуживания нефтяной и газовой труб народу столько не надо. Прошу отнестись к этому с пониманием.
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Нюрка с ЛТЗ

33 минуты назад
Придётся Уваркиной с Артамоновым постараться , Уваркина должна родить ещё шестерых ей достаток позволяет . А мы подождём когда зарплаты и пенсии подымут хотяб в два раза .
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Козявка

34 минуты назад
наконец стало доходить до урапатритов * ху
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243

34 минуты назад
Понятное дело, всё зависит от уровня жизни!
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