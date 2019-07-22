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сегодня, 13:55

Арестованы 17 шпионов ЦРУ

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#шпионаж #ЦРУ
Арестованы 17 шпионов ЦРУ

Разведчиков задержали в Иране.

Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. По данным «Интерфакса», им уже вынесли приговоры, некоторые будут казнены.

Представитель Министерства информации и национальной безопасности Ирана на брифинге в понедельник заявил, что среди арестованных были работники критически важных для страны отраслей, передает РБК на ссылкой на агентство Mehr. Они прошли подготовку в Центральном разведывательном управлении США. Было объявлено, что осужденные были задержаны в прошлом году.

Ранее в июне секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани заявил, что иранская разведка раскрыла деятельность киберсети, которая находилась под контролем Вашингтона, напоминает РИА Новости. Диалог США и Ирана много лет носит напряженный характер, между странами нет дипломатических отношений. Одним из камней преткновения является тема иранского атома.
186
#шпионаж #ЦРУ

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