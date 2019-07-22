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Индия запустила в космос луноход
Запуск транслировали в прямом эфире.
Индия запустила к Луне космический аппарат Chandrayaan 2 («Чандраян-2»), сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO). Аппарат должен доставить на поверхность Луны посадочный модуль с луноходом. Изначально запуск аппарата должен был состояться на прошлой неделе, 15 июля, уточняют «Ведомости».
К 6 сентября посадочный модуль и луноход должны сесть в районе еще неисследованного Южного полюса Луны, пишут «Известия». Если мягкая посадка состоится, то Индия станет четвертой страной (после России, США и Китая), которая успешно отправила свой космический аппарат на Луну.
Миссия "Чандраян-2" продолжает индийскую лунную программу, начатую в октябре 2008 года аппаратом "Чандраян-1". Он проработал на лунной орбите 312 дней и отправил на поверхность спутника ударный зонд, напоминает РИА Новости. "Чандраян-2" — более сложный проект, поскольку предусматривает посадку на Луну и везет с собой небольшой ровер. В течение одного лунного дня (14 земных суток) луноход будет изучать минералогический и элементный состав поверхности спутника.
К 6 сентября посадочный модуль и луноход должны сесть в районе еще неисследованного Южного полюса Луны, пишут «Известия». Если мягкая посадка состоится, то Индия станет четвертой страной (после России, США и Китая), которая успешно отправила свой космический аппарат на Луну.
Миссия "Чандраян-2" продолжает индийскую лунную программу, начатую в октябре 2008 года аппаратом "Чандраян-1". Он проработал на лунной орбите 312 дней и отправил на поверхность спутника ударный зонд, напоминает РИА Новости. "Чандраян-2" — более сложный проект, поскольку предусматривает посадку на Луну и везет с собой небольшой ровер. В течение одного лунного дня (14 земных суток) луноход будет изучать минералогический и элементный состав поверхности спутника.