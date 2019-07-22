В России

7 минут назад

Правила провоза багажа ужесточат

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#багаж #цветы
Правила провоза багажа ужесточат

Прописаны новые лимиты для фитосанитарной продукции.

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета". Новые правила будут распространены на все виды транспорта, включая водный, авиа-, железнодорожный и автомобильный транспорт. Помимо этого, нововведения коснутся также членов экипажей судов, самолетов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза, а также почтовых отправлений.

Так, россияне смогут провозить не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов, в каждом из которых может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений. Это касается как багажа, так и ручной клади, уточняет РИА Новости. Для вывоза более крупных партий понадобятся соответствующие сопроводительные документы - фитосанитарные сертификаты. В случае их отсутствия подкарантинную продукцию либо вернут обратно, либо уничтожат за счет собственника, пишет ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе Россельхознадзора, постановление правительства призвано гармонизировать нормы наднационального и российского законодательства.
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#багаж #цветы

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