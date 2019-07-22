В мире

15 минут назад

Партия президента лидирует на выборах

51
#Зеленский #выборы #Украина
Партия президента лидирует на выборах

Ячейка может упрочить свои позиции.

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест. Таким образом, она сможет самостоятельно сформировать правительство. Об этом свидетельствуют результаты подсчета РБКпосле обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 52,70% протоколов.

По предварительным данным, "Слуга народа" по партийным спискам может получить 122 места в Раде, а в мажоритарных округах — 121, уточняет ТАСС. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" может получить 44 мандата - 37 по спискам партии и еще 7 в одномандатных кругах. Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" занимает третье место. Она может быть представлена в Раде 26 депутатами. Партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука получают соответственно 25 и 20 мест в Раде. Кандидаты от других партий победили в 10 мажоритарных округах, еще 48 кандидатов в депутаты, которые близки к победе, - самовыдвиженцы.

Официальные результаты обнародуют до пятого августа.
51
#Зеленский #выборы #Украина

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Британец снял с Земли стыковку Союз МС-13 с МКС
Британец снял с Земли стыковку Союз МС-13 с МКС

вчера, 14:26

В мире
Российский боксер введен в медикаментозную кому
Российский боксер введен в медикаментозную кому

вчера, 14:21

В мире
Британские СМИ увидели «российский след» в захвате танкера Ираном
Британские СМИ увидели «российский след» в захвате танкера Ираном

вчера, 09:19

В мире
На Украине начались досрочные выборы в Раду
На Украине начались досрочные выборы в Раду

вчера, 09:10

В мире
Европа рискует остаться без российского газа и без денег
Европа рискует остаться без российского газа и без денег

вчера, 08:58

В мире
Путин: Янукович даже не думал о применении оружия против своих сограждан
1
Путин: Янукович даже не думал о применении оружия против своих сограждан

вчера, 08:55

В мире