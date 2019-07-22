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15 минут назад
Партия президента лидирует на выборах
Ячейка может упрочить свои позиции.
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить в новоизбранной Верховной раде 248 мест. Таким образом, она сможет самостоятельно сформировать правительство. Об этом свидетельствуют результаты подсчета РБКпосле обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) 52,70% протоколов.
По предварительным данным, "Слуга народа" по партийным спискам может получить 122 места в Раде, а в мажоритарных округах — 121, уточняет ТАСС. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" может получить 44 мандата - 37 по спискам партии и еще 7 в одномандатных кругах. Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" занимает третье место. Она может быть представлена в Раде 26 депутатами. Партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука получают соответственно 25 и 20 мест в Раде. Кандидаты от других партий победили в 10 мажоритарных округах, еще 48 кандидатов в депутаты, которые близки к победе, - самовыдвиженцы.
Официальные результаты обнародуют до пятого августа.
По предварительным данным, "Слуга народа" по партийным спискам может получить 122 места в Раде, а в мажоритарных округах — 121, уточняет ТАСС. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" может получить 44 мандата - 37 по спискам партии и еще 7 в одномандатных кругах. Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" занимает третье место. Она может быть представлена в Раде 26 депутатами. Партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука получают соответственно 25 и 20 мест в Раде. Кандидаты от других партий победили в 10 мажоритарных округах, еще 48 кандидатов в депутаты, которые близки к победе, - самовыдвиженцы.
Официальные результаты обнародуют до пятого августа.