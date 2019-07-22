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22 минуты назад
«Металлика» спела «Группу крови» в Москве
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Прославленный коллектив исполнил хит «Кино».
Накануне на концерте в «Лужниках» американская группа «Металлика» на русском языке исполнила легендарную песню Виктора Цоя «Группа крови», сообщает «Говорит Москва». Видео опубликовали в соцсетях присутствовавшие на концерте зрители.
В сети появилось фото шпаргалки Metallica с текстом песни «Группа крови» коллектива «Кино», написанным при помощи латинского алфавита, уточняет «Лента.ру».
"Группа крови" вошла в одноименный альбом, который "Кино" представило в 1988 году, напоминает РИА Новости. Впервые ее исполнили 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба.
В сети появилось фото шпаргалки Metallica с текстом песни «Группа крови» коллектива «Кино», написанным при помощи латинского алфавита, уточняет «Лента.ру».
"Группа крови" вошла в одноименный альбом, который "Кино" представило в 1988 году, напоминает РИА Новости. Впервые ее исполнили 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба.
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