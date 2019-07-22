Общество

17 минут назад

Липчанин предлагает поощрять офицерские династии

3 155
#инициатива #офицеры
Липчанин предлагает поощрять офицерские династии

Для них можно ввести специальный почетный знак.

Пользователь сервиса народных идей «Российская общественная инициатива» предлагает ввести в России новый почетный знак для офицерских династий. Автор уверен, что офицерские династии нужно выделять и подчеркивать её носителей.

- Значение чести офицера в современное время оказалось размыто и пропал страх запятнать её. Что по-вашему запятнать эту самую честь? Все помнят знаменитый фильм «Офицеры», профессия Родину защищать, всё правильно и так должно быть. Главные герои идеальные офицеры. Я думаю, что такие офицерские династии нужно выделять и подчеркивать её носителей, - делится мнением липчане.

Автор инициативы не только предлагает ввести почетный знак, но и задумался над тем, как награда должна выглядеть. По мнению липчанина, медаль или почетный знак «Династия» должен содержать изображение меча в камне и воткнутое рядом в землю знамя, как символ преемственности офицерства достойным потомком. На камне должна стоять цифра указывающая номер поколения.

Предложение липчанина пока собрало только 110 голосов «за». Если к середине июня 2020 года за предложение проголосуют еще 99 890 пользователей платформы, то идею рассмотрят на федеральном уровне.
3 155
#инициатива #офицеры

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

2 минуты назад
Предлагаю поощрять династии чиновников.Прадед в Горкоме,дед в Парткоме,отец в Газпроме,сын под следствием.
ответить

Геракл.

9 минут назад
Был один бездельник станет их большн.
ответить

Прапор

14 минут назад
и так получают не за хххххй путинская гвардия
ответить

Еще в рубрике

#отключение
На пяти улицах Липецка не будет света

1 минуту назад

Общество
В Липецкой области падает рождаемость
#демография #рождаемость
16
В Липецкой области падает рождаемость

сегодня, 14:01

Общество
Тербунские и липецкие поисковики нашли обломки Ил-2
#Ил-2 #Тербунский район #поисковики
17
Тербунские и липецкие поисковики нашли обломки Ил-2

вчера, 10:08

Общество
Новый липецкий митрополит выслушал напутствие от Патриарха Всея Руси
#митрополит Арсений
108
Новый липецкий митрополит выслушал напутствие от Патриарха Всея Руси

вчера, 08:36

Общество
На проспекте Победы столкнулись две легковушки
#дтп
11
На проспекте Победы столкнулись две легковушки

вчера, 00:34

Общество
Световым шоу и салютом заканчивается в Липецке День города
#День города
118
Световым шоу и салютом заканчивается в Липецке День города

20.07.2019 22:41

Общество