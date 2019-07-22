Общество
17 минут назад
Липчанин предлагает поощрять офицерские династии
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Для них можно ввести специальный почетный знак.
Пользователь сервиса народных идей «Российская общественная инициатива» предлагает ввести в России новый почетный знак для офицерских династий. Автор уверен, что офицерские династии нужно выделять и подчеркивать её носителей.
- Значение чести офицера в современное время оказалось размыто и пропал страх запятнать её. Что по-вашему запятнать эту самую честь? Все помнят знаменитый фильм «Офицеры», профессия Родину защищать, всё правильно и так должно быть. Главные герои идеальные офицеры. Я думаю, что такие офицерские династии нужно выделять и подчеркивать её носителей, - делится мнением липчане.
Автор инициативы не только предлагает ввести почетный знак, но и задумался над тем, как награда должна выглядеть. По мнению липчанина, медаль или почетный знак «Династия» должен содержать изображение меча в камне и воткнутое рядом в землю знамя, как символ преемственности офицерства достойным потомком. На камне должна стоять цифра указывающая номер поколения.
Предложение липчанина пока собрало только 110 голосов «за». Если к середине июня 2020 года за предложение проголосуют еще 99 890 пользователей платформы, то идею рассмотрят на федеральном уровне.
- Значение чести офицера в современное время оказалось размыто и пропал страх запятнать её. Что по-вашему запятнать эту самую честь? Все помнят знаменитый фильм «Офицеры», профессия Родину защищать, всё правильно и так должно быть. Главные герои идеальные офицеры. Я думаю, что такие офицерские династии нужно выделять и подчеркивать её носителей, - делится мнением липчане.
Автор инициативы не только предлагает ввести почетный знак, но и задумался над тем, как награда должна выглядеть. По мнению липчанина, медаль или почетный знак «Династия» должен содержать изображение меча в камне и воткнутое рядом в землю знамя, как символ преемственности офицерства достойным потомком. На камне должна стоять цифра указывающая номер поколения.
Предложение липчанина пока собрало только 110 голосов «за». Если к середине июня 2020 года за предложение проголосуют еще 99 890 пользователей платформы, то идею рассмотрят на федеральном уровне.
3 155
Липчанин
Геракл.
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