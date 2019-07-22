Происшествия

55 минут назад

Липчанина обокрали на Тамбовщине

501
#кража
Липчанина обокрали на Тамбовщине

Тамбовские полицейские нашли воров и похищенное

Житель Липецка приехал проверить свою дачу в селе Красиловка Петровского района Тамбовской области и обнаружил пропажу имущества и следы проникновения. 62-летний мужчина обратился в органы правопорядка. На полученный сигнал незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего и его соседей. Выяснилось, что за время отсутствия мужчины в дачный дом проникли неизвестные путем отжатия пластикового окна. Из помещения им удалось утащить бензопилу, резиновую лодку и велосипед.

В ходе подворного обхода была получена оперативная информация о том, что злоумышленниками могут являться два местных жителя. При проверке были задержаны молодые люди 1997 и 2003 годов рождения. После опроса в отделе полиции данные лица сознались в краже. Выяснилось, что украденные предметы злоумышленники хранили у себя дома. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Установлено, что ранее один из задержанных уже имел проблемы с законом. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по п. «А» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража».
501
#кража

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