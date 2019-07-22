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Липчанин купил через соцсети фальшивые пропуска на лыжный курорт

751
#мошенничество
Липчанин купил через соцсети фальшивые пропуска на лыжный курорт

Продавшего ему фальшивки вычислили

Следственными органами было возбуждено уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества, совершенного неизвестным злоумышленником с использованием социальной сети. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мошенник был установлен: им оказался 19-летний студент одного из столичных ВУЗов.

В марте 2019 года, используя социальную сеть «ВКонтакте», под предлогом продажи ваучеров курорта «Роза хутор», он завладел денежными средствами 34-летнего липчанина в размере 14 000 рублей.

В ходе переписки он предложил потерпевшему приобрести у него две магнитные карты для прохода через турникет на территорию лыжной станции курорта «Роза Хутор» города Сочи на 5 полных дней по 7000 рублей за каждый.

С целью придания достоверности своим действиям, мошенник предложил переслать посредством электронной почты штрих - код от Ski-passa, позволяющего получить магнитную карту для прохода через турникет.

Полученными денежными средствами преступник  распорядился по своему усмотрению.

Органами следствия его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе расследования он полностью признал свою вину, возместил потерпевшему ущерб, в связи с чем следователь обратился в мировой суд с ходатайством о прекращении уголовного дела и применении к виновному с судебного штрафа.

В соответствии со ст. 25.1 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Ходатайство следователя удовлетворено: обвиняемому назначен судебный штраф в размере 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

 

Прокуратура Правобережного района г. Липецка
 
751
#мошенничество

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