В ОЭЗ «Липецк» обокрали рабочего завода

У мужчины пропали телефон, паспорт и деньги.

Грязинский городской суд вынес приговор жителю Липецкой области, которого обвинили в краже телефона и денег и похищении паспорта.



Преступления были совершены 20 февраля в раздевалке завода ООО «ОБО Беттерманн Производство», расположенного в ОЭЗ «Липецк». Злоумышленник заметил, что рабочий не запер свой шкафчик, и украл оттуда мобильный телефон Samsung Galaxy и 2 000 рублей, которые находились в паспорте потерпевшего. Вор также похитил и паспорт, в котором хранились электронный полис и страховое свидетельство. Злоумышленника вычислили по записям с камер видеонаблюдения.



Подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Суд признал мужчину виновным в преступлениях и наказал его 200 часами обязательных работ.