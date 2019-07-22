Происшествия

38 минут назад

В ОЭЗ «Липецк» обокрали рабочего завода

2 725
#кража
В ОЭЗ «Липецк» обокрали рабочего завода

У мужчины пропали телефон, паспорт и деньги.

Грязинский городской суд вынес приговор жителю Липецкой области, которого обвинили в краже телефона и денег и похищении паспорта.

Преступления были совершены 20 февраля в раздевалке завода ООО «ОБО Беттерманн Производство», расположенного в ОЭЗ «Липецк». Злоумышленник заметил, что рабочий не запер свой шкафчик, и украл оттуда мобильный телефон Samsung Galaxy и 2 000 рублей, которые находились в паспорте потерпевшего. Вор также похитил и паспорт, в котором хранились электронный полис и страховое свидетельство. Злоумышленника вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

Подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Суд признал мужчину виновным в преступлениях и наказал его 200 часами обязательных работ.
2 725
#кража

Комментарии (2)

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indezit

10 минут назад
А кто это сделал?
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НУ .ты И КРЫСА !!!!

31 минуту назад
Это надо же своего же подрезать !!!! СТЫД И СРАМ !!!! Вот СУКА !!!!
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