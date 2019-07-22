Пять вкусных фестивалей пройдут в Липецке 21 сентября

«Вкусный город» объединит пять площадок.

Фестиваль гастрономических праздников «Вкусный город» состоится в Липецке 21 сентября, сообщает региональный центр событийного туризма. Мороженое, бургеры, пироги, торты, леденцы, коктейли, выпечка, колбаски, драники, шашлык, пончики, сахарная вата – лишь небольшая часть ассортимента фестиваля.



«Вкусный город» – это пять разных праздников: «Тыквенная каша», «Сокольские пироги», «Я в шоколаде», «Картошкин день» и одноименный «Вкусный город», на которых можно перекусить полезным фастфудом и отведать такие блюда, которые вы никогда не пробовали.



В 2018 году «Вкусный город» состоялся 22 сентября. В этот день в Липецке работали пять площадок: Городище превратили в огромную барбекю-зону, в парке Сокола угощали пирогами, на Мытырском - блюдами из тыквы, в ТРЦ на Катукова — сладостями, а около ДК на ЛТЗ пробовали картофель.