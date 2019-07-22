НЛМК стал лучшим в природоохранной деятельности

ПАО НЛМК стал победителем XVI-го ежегодного отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». Он занял первое место в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».

Высокую оценку получили достижения компании в реализации природоохранных проектов и внедрения в производство наилучших мировых энергоэффективных практик. С 2000 года ПАО НЛМК инвестировал почти 37 млрд рублей в сотни экологических проектов. Благодаря этому удельные выбросы комбината сократились в два раза при росте производства на 62% и достигли уровня наилучших доступных технологий для интегрированных металлургических предприятий в России. Энергетическая эффективность предприятия повысилась на 23%, удельный расход природного газа на тонну стали снижен на 28%, на 233% увеличено производство собственной электроэнергии из вторичных топливных газов.



«Новолипецкий комбинат целенаправленно улучшает экологические характеристики производства, при этом снижает воздействие на окружающую среду и экономит энергоресурсы. Благодаря модернизации ПАО НЛМК Липецк имеет низкий уровень загрязнения атмосферы и является самым чистым металлургическим городом России». – отметил начальник управления промышленной экологии ПАО НЛМК Сергей Евсеев.



Конкурс «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» ежегодно проводится Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса и Горно-металлургическим профсоюзом. Он помогает выявлять и распространять лучшие практики социальной эффективности среди организаций отрасли. В этом году в нем участвовали организации черной и цветной металлургии, золотодобывающей и ювелирной промышленности, ремонтные, машиностроительные предприятия, научно-исследовательские и проектные институты.



Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в Москве.



