18 минут назад
НЛМК стал лучшим в природоохранной деятельности
ПАО НЛМК стал победителем XVI-го ежегодного отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». Он занял первое место в номинации «Природоохранная деятельность и ресурсосбережение».
«Новолипецкий комбинат целенаправленно улучшает экологические характеристики производства, при этом снижает воздействие на окружающую среду и экономит энергоресурсы. Благодаря модернизации ПАО НЛМК Липецк имеет низкий уровень загрязнения атмосферы и является самым чистым металлургическим городом России». – отметил начальник управления промышленной экологии ПАО НЛМК Сергей Евсеев.
Конкурс «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» ежегодно проводится Ассоциацией промышленников горно-металлургического комплекса и Горно-металлургическим профсоюзом. Он помогает выявлять и распространять лучшие практики социальной эффективности среди организаций отрасли. В этом году в нем участвовали организации черной и цветной металлургии, золотодобывающей и ювелирной промышленности, ремонтные, машиностроительные предприятия, научно-исследовательские и проектные институты.
Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в Москве.