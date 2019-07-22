Происшествия
сегодня, 10:57
В Липецке эвакуировали здание, в котором расположена приемная Медведева, штаб ЕР и учебный центр
В одном из кабинетов задымился кондиционер
Сегодня в доме №1 на ул Зегеля, в одном из офисов задымил кондиционер.
Здание, в котором расположена приемная премьер-министра Дмитрия Медведева, офис реготделения "Единая Россия" и учебный центр НЛМК было эвакуировано, на место происшествия выехали несколько пожарных команд. Но, тушить ничего не пришлось.
Здание, в котором расположена приемная премьер-министра Дмитрия Медведева, офис реготделения "Единая Россия" и учебный центр НЛМК было эвакуировано, на место происшествия выехали несколько пожарных команд. Но, тушить ничего не пришлось.
F16
Гори - гори ясно!, Чтобы не погасло !.
Ф1
Ф1
Путирасты
Кондиционер?
Что от путинской голодухи !!!
Господь все видит !.
Serb
Диверсия