Происшествия

сегодня, 10:57

В Липецке эвакуировали здание, в котором расположена приемная Медведева, штаб ЕР и учебный центр

11 1423
#пожар
В Липецке эвакуировали здание, в котором расположена приемная Медведева, штаб ЕР и учебный центр

В одном из кабинетов задымился кондиционер 

Сегодня в доме №1 на ул Зегеля, в одном из офисов задымил кондиционер.

Здание, в котором расположена приемная премьер-министра Дмитрия Медведева, офис реготделения "Единая Россия" и учебный центр НЛМК было эвакуировано, на место происшествия выехали несколько пожарных команд. Но, тушить ничего не пришлось.
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11 1423
#пожар

Комментарии (11)

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F16

4 минуты назад
Ф1, не просто знак, а целое знамение...
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Гори - гори ясно!, Чтобы не погасло !.

35 минут назад
А Трофименков быстро оттуда драпал !??.
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Ф1

40 минут назад
Ф1, ...просветительский...
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Ф1

41 минуту назад
Это знак! В этом здании должен быть Музей изобразительных искусств и культурно-просветительский центр.
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Путирасты

42 минуты назад
Кондиционер?, Занимались непристойным делом..., вспотели !.
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Кондиционер?

47 минут назад
так вроде не жарко весь июль..чего они там охлаждают??
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Что от путинской голодухи !!!

49 минут назад
Serb, У ляпчан уже не стоит? Ха-ха !, Нужно было правильно голосовать 18 марта !.
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Господь все видит !.

51 минуту назад
Не за горами смерть Путина и проклятых путиноидов !.
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Serb

55 минут назад
жена подарила капли что кардинально улучшили наш секс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью ---- http://gg.gg/lovelas
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Диверсия

59 минут назад
Хохленка индезита
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Еще комментарии

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