В Липецке эвакуировали здание, в котором расположена приемная Медведева, штаб ЕР и учебный центр

В одном из кабинетов задымился кондиционер





Сегодня в доме №1 на ул Зегеля, в одном из офисов задымил кондиционер.



Здание, в котором расположена приемная премьер-министра Дмитрия Медведева, офис реготделения "Единая Россия" и учебный центр НЛМК было эвакуировано, на место происшествия выехали несколько пожарных команд. Но, тушить ничего не пришлось.

