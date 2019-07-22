10 минут назад
Присяжные вынесут вердикт липецкому Отелло
Ранее судимый за взяточничество бывший полицейский теперь стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством и попытке убийства.
Как считает следствие, утром 19 февраля 2018 года Лапин пришёл в магазин «Фасоль», куда его бывшая дама сердца зашла со своим кавалером. Ослеплённый ревностью мужчина напал на любовника и бывшую гражданскую жену. На кавалера бывшей сожительницы он напал с «розочкой», ему удалось оцарапать ему шею. На женщину он напал с ножом. Три удара пришлись на область шеи и туловище. Врачи расценили травмы как причинившие легкий вред здоровью. Действия подсудимого следствие квалифицировало как угроза убийством любовника и покушение на убийство бывшей сожительницы.
Присяжным придётся сделать вывод, виновен ли мужчина в инкриминируемых преступлениях и заслуживает ли он снисхождения. Если жюри признает Лапина виновным, но председательствующая в процессе судья Светлана Букреева определит ему меру наказания.