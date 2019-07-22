Происшествия

10 минут назад

Присяжные вынесут вердикт липецкому Отелло

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#покушение на убийство
Присяжные вынесут вердикт липецкому Отелло

Ранее судимый за взяточничество бывший полицейский теперь стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством и попытке убийства.

Присяжные удалились в совещательную комнату для вынесения вердикта 44-летнему липчанину Руслану Лапину. Мужчина привлекается к уголовной ответственности за угрозу убийством и покушение на свою бывшую гражданскую жену. В 2014 году Лапин уже был судим. Работая в полиции, он попался на взятке и был приговорён к 3 годам и 4 месяцам заключения в колонии общего режима.

Как считает следствие, утром 19 февраля 2018 года Лапин пришёл в магазин «Фасоль», куда его бывшая дама сердца зашла со своим кавалером. Ослеплённый ревностью мужчина напал на любовника и бывшую гражданскую жену. На кавалера бывшей сожительницы он напал с «розочкой», ему удалось оцарапать ему шею. На женщину он напал с ножом. Три удара пришлись на область шеи и туловище. Врачи расценили травмы как причинившие легкий вред здоровью. Действия подсудимого следствие квалифицировало как угроза убийством любовника и покушение на убийство бывшей сожительницы. 

Присяжным придётся сделать вывод, виновен ли мужчина в инкриминируемых преступлениях и заслуживает ли он снисхождения. Если жюри признает Лапина виновным, но председательствующая в процессе судья Светлана Букреева определит ему меру наказания.
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#покушение на убийство

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