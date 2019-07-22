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Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России

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Новые нормы содержания животных установили для зоопарков России

Для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади. 

Они предусмотрены новым ГОСТом, вступающим в силу в следующем году. Документ также рекомендует не пускать в зоопарки агрессивных посетителей, а для зверей предусмотреть укрытия, где можно спрятаться от любопытных глаз. Такой нормы в правилах посещения многих зоопарков пока нет.

Другие правила поведения в основном они схожи с теми, что действуют в зоопарках: запрещается кормить и дразнить питомцев, перелезать через ограждения, ставить и сажать детей на барьеры и ограды, шуметь, приводить с собой животных и распивать спиртное или быть в нетрезвом виде.

Как утверждают опрошенные «Известиями» специалисты, новым требованиям не соответствуют около половины отечественных зоопарков. Возмутили экспертов и показатели максимальной площади вольера — в европейских зоопарках зона обитания хищников порой в десятки раз превышает предусмотренную российским документом.

Директор Ленинградского зоопарка Елена Скиба считает, что выросшему в неволе зверю комфортнее находиться в привычных условиях и иногда, оказавшись на слишком большой площади, они умирают. В то же время в ряде зоопарков вольеры хищников меньше, чем установленные ГОСТом, и переселение в большие может создать для животного стресс.

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