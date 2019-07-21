День города на площади Петра и концерт группы «Градусы» собрали 50 тысяч липчан

Кульминацией масштабных поздравлений горожанам от НЛМК в объединенные Дни металлурга и города стал концерт на площади Петра Великого. А в завершении концерта липчане увидели выступление группы «Градусы».

Праздник под открытым небом собрал 20 июля около 50 тысяч липчан. Отдыхающие подходили уже днем, чтобы занять удобное место перед концертной площадкой. Популярные композиции в исполнении Романа Чернышева дали старт музыкальной части насыщенного дня праздничных мероприятий. Эстафету перехватили танцевальная группа «Оливер Твист» и кавер-группа «Первый день». Как и многие другие мероприятия праздника, концерт на площади Петра Великого могли видеть жители районов, и ведущие поздравили их с Днем металлурга.

Отметить день рождения города с липчанами приехали также DJ Шмелева, группа «Юля Блок», шоу-дуэт баянистов «Воробьи» из Витебска, вокально-инструментальный ансамбль «Василек» из Старого Оскола. С каждым новым исполнителем все больше зрителей начинали танцевать, организуя импровизированные островки танцплощадок. Охотнее всего в марафон включались родители с маленькими детьми. А под зажигательную обработку «Шизгары», которой открыл свое выступление дуэт баянистов «Воробьи», в танцевальный марафон включились и стар, и млад. Восторг вызвали кавер-версии в рок-обработке знаменитых старых советских хитов – такой подарок приготовила группа ВИА «Василек».

















Небольшой фильм о реконструкции парков в нынешнем году позволил зрителям передохнуть. После чего с Днем города и Днем металлурга липчан поздравили врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина, управляющий директор Новолипецкого металлургического комбината Сергей Филатов.

- Сегодня в Липецке – этом прекрасном городе – что-то движется быстрее, какие-то идеи воплощаются медленнее, но это все равно движение вперед. Хочу поздравить жителей с Днем города и пожелать, чтобы все перемены делали город лучше и краше, - сказал Игорь Артамонов.

Евгения Уваркина еще раз напомнила о тех проектах, которые воплощаются сегодня в жизнь в областном центре.

- Только все вместе мы можем сделать наш город лучше. Прекрасный фундамент оставили нам наши предшественники, наши родители и деды, и благодаря им сейчас мы смогли те работы, которые стремительно меняют облик Липецка – это обновленный парк Металлургов, реконструкция Нижнего парка и Быханова сада, модернизация городского пляжа, конечно, масштабный ремонт дорог. Спасибо липчанам, что вы нам поверили и откликнулись: вместе мы делаем наш город прекрасным, а праздники – интересными и яркими.

- История развития комбината всегда была связана в жизнью Липецка, - добавил в своем выступлении Сергей Филатов. – Комбинату есть чем гордится, и в основном это заслуга тех липчан, которые работают на нем.

Сразу после слов поздравлений для всех почетные гости поздравили с юбилеем одного жителя Липецка, которого у нас хорошо знают и любят – руководителю государственного ансамбля танца «Казаки России» Леониду Милованову исполнилось 70 лет. Конечно, не обошлось без взаимных подарков – коллектив «Казаков России» подарил свое выступление зрителям на площади Петра Великого.

Кульминацией концерта стало выступление гостя НЛМК – группы «Градусы». Артисты поздравили собравшихся с Днем города и Днем металлурга и подарили почти часовое выступление. Зрители с удовольствием подхватывали и пели с группой «Градусы» любимые хиты, а когда солист Роман Пашков спрыгнул со сцены, чтобы исполнить популярную песню «Лишь бы ты ходила голая рядом» ближе к поклонницам, восторгу зрителей просто не было предела.

Концерт завершился салютом.