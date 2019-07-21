сегодня, 11:37
День города на площади Петра и концерт группы «Градусы» собрали 50 тысяч липчан
Кульминацией масштабных поздравлений горожанам от НЛМК в объединенные Дни металлурга и города стал концерт на площади Петра Великого. А в завершении концерта липчане увидели выступление группы «Градусы».
Отметить день рождения города с липчанами приехали также DJ Шмелева, группа «Юля Блок», шоу-дуэт баянистов «Воробьи» из Витебска, вокально-инструментальный ансамбль «Василек» из Старого Оскола. С каждым новым исполнителем все больше зрителей начинали танцевать, организуя импровизированные островки танцплощадок. Охотнее всего в марафон включались родители с маленькими детьми. А под зажигательную обработку «Шизгары», которой открыл свое выступление дуэт баянистов «Воробьи», в танцевальный марафон включились и стар, и млад. Восторг вызвали кавер-версии в рок-обработке знаменитых старых советских хитов – такой подарок приготовила группа ВИА «Василек».
Небольшой фильм о реконструкции парков в нынешнем году позволил зрителям передохнуть. После чего с Днем города и Днем металлурга липчан поздравили врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина, управляющий директор Новолипецкого металлургического комбината Сергей Филатов.
- Сегодня в Липецке – этом прекрасном городе – что-то движется быстрее, какие-то идеи воплощаются медленнее, но это все равно движение вперед. Хочу поздравить жителей с Днем города и пожелать, чтобы все перемены делали город лучше и краше, - сказал Игорь Артамонов.
Евгения Уваркина еще раз напомнила о тех проектах, которые воплощаются сегодня в жизнь в областном центре.
- Только все вместе мы можем сделать наш город лучше. Прекрасный фундамент оставили нам наши предшественники, наши родители и деды, и благодаря им сейчас мы смогли те работы, которые стремительно меняют облик Липецка – это обновленный парк Металлургов, реконструкция Нижнего парка и Быханова сада, модернизация городского пляжа, конечно, масштабный ремонт дорог. Спасибо липчанам, что вы нам поверили и откликнулись: вместе мы делаем наш город прекрасным, а праздники – интересными и яркими.
- История развития комбината всегда была связана в жизнью Липецка, - добавил в своем выступлении Сергей Филатов. – Комбинату есть чем гордится, и в основном это заслуга тех липчан, которые работают на нем.
Сразу после слов поздравлений для всех почетные гости поздравили с юбилеем одного жителя Липецка, которого у нас хорошо знают и любят – руководителю государственного ансамбля танца «Казаки России» Леониду Милованову исполнилось 70 лет. Конечно, не обошлось без взаимных подарков – коллектив «Казаков России» подарил свое выступление зрителям на площади Петра Великого.
Кульминацией концерта стало выступление гостя НЛМК – группы «Градусы». Артисты поздравили собравшихся с Днем города и Днем металлурга и подарили почти часовое выступление. Зрители с удовольствием подхватывали и пели с группой «Градусы» любимые хиты, а когда солист Роман Пашков спрыгнул со сцены, чтобы исполнить популярную песню «Лишь бы ты ходила голая рядом» ближе к поклонницам, восторгу зрителей просто не было предела.
Концерт завершился салютом.