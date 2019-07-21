Тербунские и липецкие поисковики нашли обломки Ил-2

В Тербунском районе продолжается «Вахта Памяти»

В окрестностях уже несуществующей деревни Лобановка поисковики тербунского отряда «Зверобой» и липецкого «Заря» обнаружили обломки упавшего во время войны самолет Ил-2.



Данные о самолете поисковики получили от местных жителей.



Но, крупных обломков, по которым можно было идентифицировать данные машины, с возможностью установить пилота, найти не удалось, несмотря на очень тщательные поиски. Все, что удалось извлечь из земли, это небольшие обломки брони, элементы стойки шасси.

