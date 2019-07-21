Общество

10 минут назад

Тербунские и липецкие поисковики нашли обломки Ил-2

2 66
#Ил-2 #Тербунский район #поисковики
Тербунские и липецкие поисковики нашли обломки Ил-2

В Тербунском районе продолжается «Вахта Памяти»

В окрестностях уже несуществующей деревни Лобановка поисковики тербунского отряда «Зверобой» и липецкого «Заря» обнаружили обломки упавшего во время войны самолет Ил-2.

Данные о самолете поисковики получили от местных жителей. 

Но, крупных обломков, по которым можно было идентифицировать данные машины, с возможностью установить пилота,  найти не удалось, несмотря на очень тщательные поиски. Все, что удалось извлечь из земли, это небольшие обломки брони, элементы стойки шасси.
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
2 66
#Ил-2 #Тербунский район #поисковики

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мер

3 минуты назад
Теперь на этом месте Серёга тербунский сквер построит и все бордюрами огородит да и плиточку положит. Правда объемы уже не те. Но все равно подлататься можно.
ответить

Алкан с пятнадцатого

5 минут назад
Может они и парашют вчерашний найдут?
ответить

Еще в рубрике

Новый липецкий митрополит выслушал напутствие от Патриарха Всея Руси
#митрополит Арсений
12
Новый липецкий митрополит выслушал напутствие от Патриарха Всея Руси

сегодня, 08:36

Общество
На проспекте Победы столкнулись две легковушки
#дтп
8
На проспекте Победы столкнулись две легковушки

сегодня, 00:34

Общество
Световым шоу и салютом заканчивается в Липецке День города
#День города
60
Световым шоу и салютом заканчивается в Липецке День города

вчера, 22:41

Общество
Воздушные шары долетели до площади Петра
#День города
26
Воздушные шары долетели до площади Петра

вчера, 19:59

Общество
Найдено тело пропавшего 12 июня 24-летнего Сергея Чекрыжова
#пропавшие без вести
83
Найдено тело пропавшего 12 июня 24-летнего Сергея Чекрыжова

вчера, 15:34

Общество
Авиашоу «Соколов России» в Липецке (видео)
#авиашоу #День города
86
Авиашоу «Соколов России» в Липецке (видео)

вчера, 15:27

Общество