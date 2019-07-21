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сегодня, 09:10
На Украине начались досрочные выборы в Раду
На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
В выборах принимают участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.
половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из России. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.
Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в России. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого от семи до десяти миллионов украинцев не смогут проголосовать, сообщает ria.ru.
половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина — в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Киев по-прежнему не позволяет участвовать в мониторинге выборов представителям из России. Более того, впервые следить за украинскими выборами не будут наблюдатели от ПАСЕ, так как Киев отозвал приглашение.
Кроме того, голосование не проводится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и в России. Как отмечал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за этого от семи до десяти миллионов украинцев не смогут проголосовать, сообщает ria.ru.