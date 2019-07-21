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Зеленский показал ржавую «Украину»

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Президент Украины Владимир Зеленский распространил видео с находящимся в удручающем состоянии ракетным крейсером «Украина». Запись опубликован на канале «ЗЕ!Президент» в сервисе YouTube.

Зеленский вместе с министром обороны Украины Степаном Полтораком побывал в четверг на Николаевском судостроительном заводе. Там глава государства осмотрел недостроенный крейсер. Министр предложил президенту частично демонтировать судно. По словам Полторака, вооружение и оснащение корабля уже непригодны к использованию.

На записи президент продемонстрировал состояние ракетного крейсера изнутри и снаружи. Части «Украины» проржавели и находятся в удручающем состоянии. Снаружи корпус корабля также сильно пострадал от коррозии.

Строительство четвертого крейсера проекта 1164 «Атлант» началось в 1984 году. Корабль получил название «Адмирал флота Советского Союза Лобов». Его спустили на воду в 1990 году. На тот момент крейсер был построен на 75%. В 1993 году судно перешло Украине и получило новое название.

Его строительство приостановили в 1996 году из-за отсутствия финансирования. Впоследствии предпринимались попытки достроить боевой корабль, но они также не были завершены. В конце 2017 года Минобороны Украины сообщило, что Военно-морские силы страны не нуждаются в таком ракетном крейсере.

В октябре минувшего года невозможность достроить корабль признали в Верховной раде, сообщила Газета.ru. Секретарь комитета украинского парламента прошлого созыва по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявил, что Украина не сможет достроить ракетный крейсер из-за отсутствия финансирования и комплектующих.

Депутат отметил, что даже если на строительство судна найдутся деньги, Украина не сможет обеспечить вооружение ракетного крейсера, сообщает mira15.ru

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