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Панин опубликовал видео 11-летней дочери с сигаретой
Новое шокирующее видео от Алексея Панина обсуждают пользователи Сети. Актер опубликовал ролик, в котором его 11-летняя дочь Анна держит в руках сигарету.
Ранее сообщалось, что Панин задолжал Федеральной службе судебных приставов более трех миллионов рублей. Актер не оплатил в общей сложности 213 исполнительных производств.
В конце мая суд обязал Панина выплатить авиакомпании "Победа" 59 тысяч рублей за курение на борту. 1 декабря 2018 года актера сняли с рейса Москва – Стамбул. Он спровоцировал конфликт после того, как бортпроводник сделал ему замечание о запрете курения. В авиакомпании пояснили, что Панин дважды курил в туалете, хотя о запрете его предупреждали лично, сообщает www.m24.ru.