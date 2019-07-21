В России

сегодня, 09:04

Панин опубликовал видео 11-летней дочери с сигаретой

259

Новое шокирующее видео от Алексея Панина обсуждают пользователи Сети. Актер опубликовал ролик, в котором его 11-летняя дочь Анна держит в руках сигарету.

При этом комментарии закрыты, а высказываться своих подписчиков автор просит под предыдущим постом – фотографией Николая II, который протягивает сигарету в мундштуке своей дочери. Пользователи оставили больше двух с половиной сотен сообщений. Мнения разделились: одни считают, что артист нуждается в лечении, другие пишут, что дочь Панина "настоящая куколка" и желают ей счастья, отмечает телеканал Москва 24.

Ранее сообщалось, что Панин задолжал Федеральной службе судебных приставов более трех миллионов рублей. Актер не оплатил в общей сложности 213 исполнительных производств.

В конце мая суд обязал Панина выплатить авиакомпании "Победа" 59 тысяч рублей за курение на борту. 1 декабря 2018 года актера сняли с рейса Москва – Стамбул. Он спровоцировал конфликт после того, как бортпроводник сделал ему замечание о запрете курения. В авиакомпании пояснили, что Панин дважды курил в туалете, хотя о запрете его предупреждали лично, сообщает www.m24.ru.

259

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Зеленский показал ржавую «Украину»
Зеленский показал ржавую «Украину»

сегодня, 09:07

В России
Диана Шурыгина обнажилась для съёмок в клипе миллионера
Диана Шурыгина обнажилась для съёмок в клипе миллионера

сегодня, 09:01

В России
В России появился новый вид туризма
В России появился новый вид туризма

сегодня, 08:53

В России
Пропавшего в Польше российского мальчика нашли мертвым
Пропавшего в Польше российского мальчика нашли мертвым

вчера, 18:17

В России
Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей
Поездка на такси обошлась туристу в Москве в 55 тыс. рублей

вчера, 17:45

В России
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
2
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

вчера, 17:19

В России