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Диана Шурыгина обнажилась для съёмок в клипе миллионера
Скандальная звезда оголилась на съёмочной площадке музыкального клипа; видео снимали по заказу миллионера.
Диана Шурыгина прилетела в Санкт-Петербург для того, чтобы сняться в музыкальном видео на песню начинающего певца Дениса Реброва. Об этом стало известно благодаря публикациям столичных изданий.
Режиссёром ролика выступил Сергей Михайлов, известный как Боб Джек, который ранее снимал видео порнографического характера. Для того, чтобы войти в образ, Шурыгиной пришлось раздеться в кадре.
Диана Шурыгина прославилась в 2017 году, когда на телевидении вышла серия передач, посвящённых её изнасилованию. Девушка выпила алкоголя в количестве «на донышке», после чего молодой человек Сергей Семёнов воспользовался её невменяемым состоянием и занялся с Дианой сексом. За это юношу приговорили к восьми годам лишения свободы, однако срок сократили, и на свободу он вышел уже через год, сообщает sib.fm
Режиссёром ролика выступил Сергей Михайлов, известный как Боб Джек, который ранее снимал видео порнографического характера. Для того, чтобы войти в образ, Шурыгиной пришлось раздеться в кадре.
Диана Шурыгина прославилась в 2017 году, когда на телевидении вышла серия передач, посвящённых её изнасилованию. Девушка выпила алкоголя в количестве «на донышке», после чего молодой человек Сергей Семёнов воспользовался её невменяемым состоянием и занялся с Дианой сексом. За это юношу приговорили к восьми годам лишения свободы, однако срок сократили, и на свободу он вышел уже через год, сообщает sib.fm