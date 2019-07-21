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Европа рискует остаться без российского газа и без денег
Дальнейшее затягивание вопроса о предоставлении «Газпрому» всех необходимых разрешений на постройку газопровода «Северный поток - 2» угрожает европейцам значительными финансовыми потерями.
«Представим себе сценарий, при котором Дания не выдает разрешения на прокладку в своих водах, а Украина и Россия не договариваются о продлении договора о транзите, – тогда у нас начнутся серьезные вопросы именно к энергопоставкам в Европу, у нас станет очень короткий рынок. Что произойдет на таком рынке? Цены на газ существенно повысятся, Европа будет платить намного больше за энергетику», – подчеркнул Райнер Зеле, который считает, что «самая лучшая страховка на все случаи жизни – это «Северный поток - 2».
«Мы очень надеемся, – говорит директор австрийской нефтегазовой компании OMV, – что решение датской стороны будет в положительную сторону, потому что таким образом оно обеспечит энергобезопасность и бесперебойное снабжение Европы. Нельзя быть зависимым только от одной страны, в том числе, например, Украины».
Такие же настроения в пользу конструктивного взаимодействия с Россией в энергетической сфере существуют и в Германии, откуда, к слову, родом Райнер Зеле. Из числа работающих в России немецких компаний 92 % ждут отмены антироссийских санкций, а 44 % прекратили бы их действие немедленно. «Германия не должна позволять партнерам забирать у нее масло с хлеба, идет ли речь о странах под санкциями или о Китае или Японии, чьи руководители недавно громко заявили о себе на российских экономических форумах», – уверен председатель правления Внешнеторговой палаты Германии Маттиас Шепп.
Европейский бизнес напрямую увязывает препятствия, воздвигаемые на пути проекта «Северный поток - 2», с политическими и финансовыми расчётами конкурентов и их недобросовестной политикой. «Северный поток - 2» – экономический, а не политический проект», – не устает напоминать глава OMV. Противники проекта преследуют чисто экономические интересы, в случае с Польшей и Украиной это страх потерять транзитные доходы, в случае с США – надежда на увеличение экспорта сжиженного природного газа (СПГ).
Согласно последним социологическим исследованиям, германский бизнес принципиально заинтересован в реализации проекта «Северный поток - 2», напоминает газета Handelsblatt. По её данным, за сооружение газопровода выступают 93% компаний, среди которых не только крупнейшие игроки на энергетическом поле, но и более мелкие фирмы. «В общей сложности 670 европейских фирм участвуют в строительстве газопровода. Добрая половина – компании среднего размера. Все они с большой озабоченностью смотрят на Вашингтон, где готовится следующий санкционный пакет», – подчёркивает германское издание.
«Правительство Германии не видит в связи со строительством второго «Северного потока» между Нарвским заливом неподалеку от Санкт-Петербурга и Лубмином в Мекленбурге – Передней Померании опасности возникновения излишней зависимости от России», – пишет немецкая Die Welt: «Германии нужны дополнительные объемы газа, потому что в последнее время резко сократилась добыча газа в Северном море, в территориальных водах Нидерландов, хотя с целью развития альтернативной энергетики расходуется все больше газа».
Как признаёт Die Welt, в основе попыток Дании и ряда других европейских стран помешать реализации проекта «Северный поток - 2» лежат интересы США. Приводит газета и имя одного из главных оппонентов проекта в американском Госдепартаменте. Это один из высокопоставленных сотрудников Бюро энергетических ресурсов США Кент Логсдон, напрямую отвечающий за противодействие сооружению газопровода из России в Германию. «Мы очень обеспокоены по геополитическим причинам. «Северный поток - 2» вызывает опасения у всей НАТО», – без обиняков заявляет Логсдон.
«Пока действует «план Б»: США делают все для того, чтобы по крайней мере затянуть строительство», – пишет Die Welt и продолжает: «И им это, похоже, удается: Дания – последняя страна, которая до сих пор не выдала «Газпрому» разрешение на строительные работы в ее территориальных водах, постоянно затягивает этот процесс, выдумывая все новые и новые поводы. Стоит ли за этим упрямством датчан Госдеп? Логсдон только улыбнулся в ответ на этот вопрос: «Мы не играем с Данией в игру «око за око»». Ответ «нет» звучит иначе. Препятствуя строительству «Северного потока - 2», американцы, как бы то ни было, достигают важной стратегической цели: в конце года истекает договор между Россией и Украиной о транзите газа, который должен быть пролонгирован. Если Россия до этого момента смогла бы ввести в эксплуатацию новый газопровод, это значительно усилило бы ее переговорные позиции. Если же ввод в эксплуатацию будет отложен, Украина сможет требовать более высокую плату за транзит топлива, а в геостратегическом плане это будет отвечать интересам США. Кроме того, «план Б» американцев включает в себя максимальное удорожание эксплуатации нового газопровода. Ведь это сделает более конкурентоспособным их СПГ».
В настоящее время под влиянием сезонного снижения цен на трубопроводный газ в Европе происходят изменения в системе глобальных потоков энергосырья. В частности, начиная с апреля наблюдается постепенное перераспределение поставок американского СПГ от Европы в Азию, поскольку текущий уровень цен не в состоянии обеспечить их рентабельность применительно к европейским потребителям. В ближайшее время стоит ожидать ещё более активного перенаправления СПГ на азиатские рынки, говорит аналитик по газу бизнес-школы «Сколково» Сергей Капитонов. «В среднесрочной перспективе мы ожидаем закрепления спроса на российский газ в Европе в диапазоне 194-204 млрд кубометров в год», – отмечает в связи с этим генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
В сложившейся ситуации и для Украины, и для Европейского союза возрастает важность достижения договорённостей с Россией по газовому транзиту. Как показали итоги состоявшегося в марте визита в Москву руководителей украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко, понимание этого обстоятельства имеет шанс пробить себе дорогу в Киеве. На повестке дня – обсуждение продления срока действия существующих контрактов и создание консорциума по управлению газотранспортной системой Украины с участием России и ЕС, сообщает www.fondsk.ru