Новый липецкий митрополит выслушал напутствие от Патриарха Всея Руси

Вчера Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе в Москве.

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Патриарху сослужил вместе с рядом других духовных лиц и недавно назначенный на липецкую кафедру митрополит Арсений.Святейший Владыка обратился со словом к митрополиту Арсению: «20 июля 1990 года Вы были назначены викарием Московской епархии, и получилось так, что именно в 29-ю годовщину этого события мы вместе с Вами молились в кафедральном соборе города Москвы за благополучное служение Ваше в Липецкой митрополии».«Сегодня это не последнее наше с Вами сослужение — надеюсь, что еще много-много раз мы вместе с Вами будем служить у Престола Божия, в том числе в Первопрестольном граде, — отметил Святейший Патриарх. — Вы оказывали мне большую поддержку, особенно в первые годы моего Патриаршего служения, да и на протяжении всех этих десяти лет, потому что прекрасно знаете клир города Москвы и не раз помогали мне принимать нужные решения, в том числе кадрового характера. Ваше знание клира, знание людей, знание жизненных обстоятельств помогали мне до самого последнего момента достойным образом осуществлять свое служение».«Хотел бы еще раз сердечно поблагодарить Вас за Ваши труды, за Вашу преданность делу Божьему, за Вашу любовь к граду Москве и к московскому клиру, за Вашу объективность в оценках происходившего в жизни церковной Москвы, что, как я уже отметил, очень помогало Патриарху как правящему архиерею Москвы в принятии необходимых решений. И хотел бы от всего сердца пожелать Вам помощи Божией в предстоящем служении, мира душевного, здравия телесного, поддержки духовенства Липецкой епархии и всего народа Божьего. Пусть Ваше пребывание на Липецкой кафедре будет столь же успешным, сколь было Ваше служение в качестве первого викария в Первопрестольном граде. Храни Вас Господь, дорогой владыка, и пусть Царица Небесная покровом Своим ограждает Вас от всякого зла и укрепляет в достойном несении архипастырского служения на Липецкой земле», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.«Спасибо Вам, досточтимый Святейший Владыка, за слова напутствия, — сказал в ответном слове митрополит Арсений, испрашивая Первосвятильского благословения на труды в Липецкой митрополии. — Мне очень дороги Москва и москвичи. У нас бывали дни радостные и дни печальные, и я благодарен всем, кто меня поддерживал. Жизнь есть жизнь, в моем служении предстоят новые вехи, и я не знаю, смогу ли оправдать доверие Вашего Святейшества, но жизнь свою положу на алтарь Церкви и Отечества», сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.