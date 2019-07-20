В мире
14 минут назад
В Германии небольшой самолет упал на магазин
При крушении погибли три человека
Небольшой самолет по неизвестной пока причине упал в субботу в Германии на территорию торгового центра, погибли как минимум три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild.
Инцидент произошел около 13:00 (14:00 мск) в городе Брухзаль на юго-западе ФРГ. Воздушное судно врезалось в фасад здания. Все погибшие находились в самолете. Есть ли пострадавшие на земле, пока неясно.
Пока не установлена причина катастрофы — возможно, речь идет о проблеме, возникшей в ходе взлета или посадки самолета на аэродром, находящийся всего в нескольких сотнях метров. На место катастрофы стянуты большие силы полиции и спасательных служб.
Инцидент произошел около 13:00 (14:00 мск) в городе Брухзаль на юго-западе ФРГ. Воздушное судно врезалось в фасад здания. Все погибшие находились в самолете. Есть ли пострадавшие на земле, пока неясно.
Пока не установлена причина катастрофы — возможно, речь идет о проблеме, возникшей в ходе взлета или посадки самолета на аэродром, находящийся всего в нескольких сотнях метров. На место катастрофы стянуты большие силы полиции и спасательных служб.