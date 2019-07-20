В мире

14 минут назад

В Германии небольшой самолет упал на магазин

50
В Германии небольшой самолет упал на магазин

При крушении погибли три человека

Небольшой самолет по неизвестной пока причине упал в субботу в Германии на территорию торгового центра, погибли как минимум три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild.

Инцидент произошел около 13:00 (14:00 мск) в городе Брухзаль на юго-западе ФРГ. Воздушное судно врезалось в фасад здания. Все погибшие находились в самолете. Есть ли пострадавшие на земле, пока неясно.

Пока не установлена причина катастрофы — возможно, речь идет о проблеме, возникшей в ходе взлета или посадки самолета на аэродром, находящийся всего в нескольких сотнях метров. На место катастрофы стянуты большие силы полиции и спасательных служб.
50

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Хакеры взломали сайт и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт и Twitter Скотленд-Ярда

10 минут назад

В мире
При крушении самолета в Австрии погибли три человека
При крушении самолета в Австрии погибли три человека

вчера, 19:19

В мире
За оскорбление жены в WhatsApp гражданин ОАЭ получил два месяца тюрьмы
За оскорбление жены в WhatsApp гражданин ОАЭ получил два месяца тюрьмы

вчера, 19:16

В мире
Кнопочная Nokia возвращается
#телефон #смартфон
Кнопочная Nokia возвращается

вчера, 12:56

В мире
Николь Кидман станет многодетной матерью в 53 года
#Кидман
Николь Кидман станет многодетной матерью в 53 года

вчера, 12:38

В мире
США готовит новый пакет санкций для России
#санкции #моряки #Украина
США готовит новый пакет санкций для России

вчера, 09:01

В мире