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20 минут назад
Пропавшего в Польше российского мальчика нашли мертвым
Мальчик пропал 10 июля
Пятилетний Давид с российским гражданством, пропавший после гибели своего отца, найден мертвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.
Как сообщалось ранее, 10 июля отец забрал ребенка из населенного пункта Гроджиск Мазовецкий и уехал в неизвестном направлении. Тем же вечером мужчину нашли мертвым. Прокуратура Польши считает, что он совершил самоубийство. Его машину нашли на стоянке в трех километрах от места, где он умер. Мальчика поблизости не было.
На поиски Давида были брошены все силы польской полиции, использовались специально обученные собаки, вертолет, беспилотники. К поискам подключились военные, пожарные и добровольцы.
Сообщается, что отношения в семье в последнее время не складывались, супруги жили отдельно. В местной полиции зарегистрировано заявление от жены о бытовом насилии. В СМИ также появилась информация о сообщении, которое муж отправил жене незадолго до смерти. В нем содержится угроза, что она больше никогда не увидит сына.
Как сообщалось ранее, 10 июля отец забрал ребенка из населенного пункта Гроджиск Мазовецкий и уехал в неизвестном направлении. Тем же вечером мужчину нашли мертвым. Прокуратура Польши считает, что он совершил самоубийство. Его машину нашли на стоянке в трех километрах от места, где он умер. Мальчика поблизости не было.
На поиски Давида были брошены все силы польской полиции, использовались специально обученные собаки, вертолет, беспилотники. К поискам подключились военные, пожарные и добровольцы.
Сообщается, что отношения в семье в последнее время не складывались, супруги жили отдельно. В местной полиции зарегистрировано заявление от жены о бытовом насилии. В СМИ также появилась информация о сообщении, которое муж отправил жене незадолго до смерти. В нем содержится угроза, что она больше никогда не увидит сына.