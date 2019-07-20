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сегодня, 17:19
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Девушку увезли на пустырь и удерживали там
Полиция Барселоны арестовала двух граждан Румынии по подозрению в похищении, удерживании в плену и изнасиловании российской туристки, сообщает Интерфакс со ссылкой на газету El Periodico. Также по подозрению в соучастии полицейские задержали подданную Испании.
"Рано утром прохожие в Барселоне заметили молодую российскую девушку с ранами на теле, которая была дезориентирована и просила помощи. Ее тут же доставили в госпиталь, где туристка рассказала, что заснула на скамейке на автовокзале Estacio del Nord, а проснулась на пустыре от ударов двух незнакомых мужчин", - пишет издание.
Сама россиянка не помнит, что с ней произошло и как она оказалась на пустыре, куда ее якобы увезли. Девушка рассказала, что заснула на скамейке в городе, а когда проснулась, поняла, что находится далеко от того места, где была. По версии следствия, ее изнасиловали и удерживали именно на том пустыре.
Власти Барселоны пообещали россиянке всяческую поддержку.
"Рано утром прохожие в Барселоне заметили молодую российскую девушку с ранами на теле, которая была дезориентирована и просила помощи. Ее тут же доставили в госпиталь, где туристка рассказала, что заснула на скамейке на автовокзале Estacio del Nord, а проснулась на пустыре от ударов двух незнакомых мужчин", - пишет издание.
Сама россиянка не помнит, что с ней произошло и как она оказалась на пустыре, куда ее якобы увезли. Девушка рассказала, что заснула на скамейке в городе, а когда проснулась, поняла, что находится далеко от того места, где была. По версии следствия, ее изнасиловали и удерживали именно на том пустыре.
Власти Барселоны пообещали россиянке всяческую поддержку.