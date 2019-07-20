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Названы наименее востребованные в России профессии

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Названы наименее востребованные в России профессии

Спрос на работников проанализировали со стороны крупных и средних организаций

В России невысок спрос на учителей средней школы и бухгалтеров, об этом заявили во ВНИИ труда, где проанализировали данные Росстата.

«Низкий спрос на педагогов средней школы — 1,0% (0,7% — в 2016 году), бухгалтеров — 1,4% (1,1% — в 2016 году). Несмотря на массовость этих профессий, рабочие места, в основном, заполнены, и можно говорить об удовлетворенном спросе», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

Также в стране нет острой потребности в среднем юридическом персонале, а также в работниках музеев, галерей и библиотек. Дефицитными не являются профессии продавцов и охранников, несмотря на то, что количество вакансий в этих сферах самое большое — 31,4 тыс. и 15,5 тыс. на конец 2018 года соответственно.

При этом отмечается, что в России есть спрос на квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.

Выборочное обследование потребности крупных и средних организаций в работниках проводится Росстатом раз в два года. Несмотря на то, что данные в нем приведены на конец 2018 года, "по ним можно судить о ситуации, где и какие специалисты требуются", отметили во ВНИИ труда.
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