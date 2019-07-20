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сегодня, 11:46
СК начал проверку из-за школьницы, танцевавшей на могиле
В Хабаровске следствие проверяет видео, на котором девушка позирует на фоне могилы
В Хабаровске девушка решила устроить фотосессию прямо на кладбище — роликом процесса она поделилась с подписчиками в Instagram. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На кадрах она вскарабкивается на памятник, взяв с собой цветы, и позирует перед подругой.
Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на поведение девушки. Одни не увидели ничего страшного в подобном поступке, другие считают подобное поведение недостатком воспитания.
Начальник УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев назначил проведение проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
На кадрах она вскарабкивается на памятник, взяв с собой цветы, и позирует перед подругой.
Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на поведение девушки. Одни не увидели ничего страшного в подобном поступке, другие считают подобное поведение недостатком воспитания.
Начальник УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев назначил проведение проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.