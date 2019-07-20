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сегодня, 11:10

Мужчина похитил автокран и сдал его на металлолом

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Мужчина похитил автокран и сдал его на металлолом

Таганрожца ждет суд

В Таганроге сотрудники полиции задержали местного жителя, которого подозревают в краже автокрана. Об этом сообщает Блокнот со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

Согласно официальной версии, подозреваемый подрабатывал на строительной площадке, в какой-то момент он заметил, что водитель МАЗ-35337 с установленной на нем платформой-краном отлучился. Устоять перед таким искушением злоумышленник не смог. Пока искали похитителя, мужчина сдал автокран на металлолом и получить 170 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Кстати, ущерб он полностью возместил.
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