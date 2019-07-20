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сегодня, 11:10
Мужчина похитил автокран и сдал его на металлолом
Таганрожца ждет суд
В Таганроге сотрудники полиции задержали местного жителя, которого подозревают в краже автокрана. Об этом сообщает Блокнот со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.
Согласно официальной версии, подозреваемый подрабатывал на строительной площадке, в какой-то момент он заметил, что водитель МАЗ-35337 с установленной на нем платформой-краном отлучился. Устоять перед таким искушением злоумышленник не смог. Пока искали похитителя, мужчина сдал автокран на металлолом и получить 170 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Кстати, ущерб он полностью возместил.
Согласно официальной версии, подозреваемый подрабатывал на строительной площадке, в какой-то момент он заметил, что водитель МАЗ-35337 с установленной на нем платформой-краном отлучился. Устоять перед таким искушением злоумышленник не смог. Пока искали похитителя, мужчина сдал автокран на металлолом и получить 170 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Кстати, ущерб он полностью возместил.