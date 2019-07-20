Самые отчаянные зрители уже пришли на набережную

На набережной реки Воронеж уже начали собираться первые зрители авиашоу, которое начнется сегодня в 12.00.Все привычные дороги к набережной работают в прежнем режиме, перекрыт только въезд на набережную. Граница воды огорожена сигнальной лентой.Перед полетами самолетов пилотажной группы «Соколы России» на набережной пройдут водный парад, детский анимационный праздник.Само авиашоу продлится 23 минуты, следом за ним липчане увидят показательные прыжки парашютистов.