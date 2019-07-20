Общество

34 минуты назад

Самые отчаянные зрители уже пришли на набережную

4 516
#День города
Самые отчаянные зрители уже пришли на набережную
На набережной реки Воронеж уже начали собираться первые зрители авиашоу, которое начнется сегодня в 12.00. 

Все привычные дороги к набережной работают в прежнем режиме, перекрыт только въезд на набережную. Граница воды огорожена сигнальной лентой. 

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Перед полетами самолетов пилотажной группы «Соколы России» на набережной пройдут водный парад, детский анимационный праздник. 

Само авиашоу продлится 23 минуты, следом за ним липчане увидят показательные прыжки парашютистов.

4 516
#День города

Комментарии (4)

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гость

6 минут назад
///, ты ничего не путаешь ? Воры , да , всем довольны ! Можно схапать у липчан лавочки и урны, деревья , предназначенные для благоустройства около Комсомольского пруда и за это им ничего не будет ! Вор - это почётно в современно РФ !
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ор

12 минут назад
смотрю уже бабки развалили свои дряблые ляжки, завлекают прохожих
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смотреть всем !

14 минут назад
ЭЛЕКТРОННАЯ ОККУПАЦИЯ... Электронный паспорт РФ. Оккупация РФ. Константин Сивков. (ВИДЕО) Военный эксперт Константин Валентинович Сивков про внедрение электронных паспортов для граждан Российской Федерации с июля 2020 года. Зачем и кому это нужно?
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///

19 минут назад
Ну и где же ваша желчь, диванные,нищие и вечно голодные комментаторы?
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