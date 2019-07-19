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30 минут назад

При крушении самолета в Австрии погибли три человека

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При крушении самолета в Австрии погибли три человека

Небольшой самолет рухнул в районе горного хребта Веттерштайн

Небольшой самолет разбился в четверг, 18 июля, в федеральной земле Тироль на западе Австрии. Жертвами авиакатастрофы стали не менее трех человек. Такие данные представили в местной полиции, сообщает Комсомольская Правда.

Крушение произошло в районе горного хребта Веттерштайн на высоте около 2300 тысяч метров. Самолет врезался в скалу, а затем упал и загорелся. Крушение произошло в труднодоступном месте, поэтому прежде чем экстренные службы добрались до обломков, те почти полностью выгорели.

Предположительно, судно вылетело из Южного Тироля и направлялось в Германию. Подробности устанавливаются. Личности погибших пока не известны.



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