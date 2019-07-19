В мире
30 минут назад
При крушении самолета в Австрии погибли три человека
Небольшой самолет рухнул в районе горного хребта Веттерштайн
Небольшой самолет разбился в четверг, 18 июля, в федеральной земле Тироль на западе Австрии. Жертвами авиакатастрофы стали не менее трех человек. Такие данные представили в местной полиции, сообщает Комсомольская Правда.
Крушение произошло в районе горного хребта Веттерштайн на высоте около 2300 тысяч метров. Самолет врезался в скалу, а затем упал и загорелся. Крушение произошло в труднодоступном месте, поэтому прежде чем экстренные службы добрались до обломков, те почти полностью выгорели.
Предположительно, судно вылетело из Южного Тироля и направлялось в Германию. Подробности устанавливаются. Личности погибших пока не известны.
Крушение произошло в районе горного хребта Веттерштайн на высоте около 2300 тысяч метров. Самолет врезался в скалу, а затем упал и загорелся. Крушение произошло в труднодоступном месте, поэтому прежде чем экстренные службы добрались до обломков, те почти полностью выгорели.
Предположительно, судно вылетело из Южного Тироля и направлялось в Германию. Подробности устанавливаются. Личности погибших пока не известны.
Еще в рубрике
17.07.2019 15:35В мире