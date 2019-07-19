В мире
33 минуты назад
За оскорбление жены в WhatsApp гражданин ОАЭ получил два месяца тюрьмы
Женщина подала на мужа в суд
Гражданина ОАЭ приговорили к двум месяцам тюрьмы за оскорбления в адрес жены, которые он присылал ей в WhatsApp. Об этом сообщает МИР24 со ссылкой на издание Khaleej Times.
По словам женщины, она просила мужа прекратить оскорблять ее, но он проигнорировал все просьбы. После этого она подала в суд на своего супруга.
Суд первой инстанции признал виновным мужчину в оскорблении жены и нарушении закона о преступлениях в интернете. При этом мужчина пытается обжаловать приговор в апелляционном суде Абу-Даби. Следующее заседание по этому делу пройдет 15 сентября.
По словам женщины, она просила мужа прекратить оскорблять ее, но он проигнорировал все просьбы. После этого она подала в суд на своего супруга.
Суд первой инстанции признал виновным мужчину в оскорблении жены и нарушении закона о преступлениях в интернете. При этом мужчина пытается обжаловать приговор в апелляционном суде Абу-Даби. Следующее заседание по этому делу пройдет 15 сентября.
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17.07.2019 15:35В мире