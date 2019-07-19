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45 минут назад
На Урале внучка отсудила у ветерана квартиру, подаренную Путиным
Ветеран не смог оспорить свое право на квартиру
Свердловский областной суд подтвердил решение суда первой инстанции, отказавшего ветерану Великой Отечественной войны, который просил вернуть квартиру в Екатеринбурге, подаренную ему по указу Владимира Путина и затем переписанную на внучку, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе облсуда.
Фронтовик требовал признать недействительным договор о приватизации, по которому владелицей жилья стала его внучка.
Квартира была передана Ситдикову на условиях соцнайма шесть лет назад, но он и его родственники решили ее приватизировать. Так квартира отошла в собственность внучки ветерана, а сам он лишь получил в ней прописку. Однако позже между ветераном и его зятем произошел конфликт — мужчина требовал продать подаренную старику квартиру. Ситдиков отказался выписываться из нее, и тогда зять избил ветерана. Фронтовик подал на зятя в суд и выиграл его — 12 июля Сорокина признали виновным и приговорили к 440 часам исправительных работ.
После конфликта Ситдиков решил также через суд добиться возвращения ему квартиры на Электриков в соцнайм. Однако в суде иск ветерана не удовлетворили — там сочли, что ветеран передал внучке недвижимость по доброй воле, пояснили агентству в инстанции. Оспорить решение в областном суде мужчине также не удалось. При этом право проживания в квартире за ним оставили.
Фронтовик требовал признать недействительным договор о приватизации, по которому владелицей жилья стала его внучка.
Квартира была передана Ситдикову на условиях соцнайма шесть лет назад, но он и его родственники решили ее приватизировать. Так квартира отошла в собственность внучки ветерана, а сам он лишь получил в ней прописку. Однако позже между ветераном и его зятем произошел конфликт — мужчина требовал продать подаренную старику квартиру. Ситдиков отказался выписываться из нее, и тогда зять избил ветерана. Фронтовик подал на зятя в суд и выиграл его — 12 июля Сорокина признали виновным и приговорили к 440 часам исправительных работ.
После конфликта Ситдиков решил также через суд добиться возвращения ему квартиры на Электриков в соцнайм. Однако в суде иск ветерана не удовлетворили — там сочли, что ветеран передал внучке недвижимость по доброй воле, пояснили агентству в инстанции. Оспорить решение в областном суде мужчине также не удалось. При этом право проживания в квартире за ним оставили.