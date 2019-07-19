В День города дождя не ожидается

20 июля — основной день празднований — будет теплым и ветреным, однако осадки в Липецке маловероятны.

Как сообщает Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу Липецк все еще будет находиться в тыловой части циклона, который проскочил мимо региона в среду — сейчас его центр находится в районе Псковской области, туда же ушли осадки. Начало выходных окажется ветреным, по небу будут гулять небольшие облака, и несмотря на высокую температуру (от +25 до +27), пешие прогулки по городским улицам будут комфортными. Из-за того, что территория города оказалась почти у границы циклона - ближе к его краю, - осадки в день массовых гуляний не прогнозируются, а атмосферное давление, которое пока еще чуть ниже нормы, продолжит расти.



В воскресенье ветер стихнет, температура повысится — ожидается до +26 +28 градусов. Зонты и дождевики также можно оставить дома.



