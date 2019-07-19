Общество

сегодня, 14:29

Приставы в текущем году уже взыскали по алиментам более 45 миллионов рублей

4 360
#Алименты #приставы #долги
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Приставы в текущем году уже взыскали по алиментам более 45 миллионов рублей

Объем не выплаченных вовремя алиментов в нашем регионе колоссален.

Очередной крупный долг по алиментам был погашен в Елецком районе, благодаря деятельности Федеральной службы судебных приставов.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, мужчина задолжал на содержание несовершеннолетних детей 286 тысяч рублей.

Приставу пришлось ограничить должника в праве управления автомобилем. Если бы при ограничении сесть за руль, то по 17.17 КоАП РФ любитель езды может быть привлечен к обязательным работам на срок до 50 часов или его лишат водительских прав на срок до 12 месяцев. Мера возымела действие – должник погасил долг в полном объеме.

Всего за первое полугодие-2019 приставы Липецкой области взыскали по алиментам 45 млн. 727тыс. рублей.

Фото myseldon.com

4 360
#Алименты #приставы #долги
1

Комментарии (4)

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Нах алименты

31 минуту назад
этим обиженкам, покупайте подарки напрямую детям
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Алкаш

32 минуты назад
Врут, когда говорят что алименты идут детям. Все алименты идут на содержания тех, кто подаёт на эти алименты. Дети тут не причём. Дети не имеют права получать алименты. И кто получает алименты, никому не отчитывается куда он их девает.
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Ольга

сегодня, 15:01
да нихрена они не делают!!!!!
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Мучко

сегодня, 14:41
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/oprese
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