Приставы в текущем году уже взыскали по алиментам более 45 миллионов рублей

Объем не выплаченных вовремя алиментов в нашем регионе колоссален.

Очередной крупный долг по алиментам был погашен в Елецком районе, благодаря деятельности Федеральной службы судебных приставов.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, мужчина задолжал на содержание несовершеннолетних детей 286 тысяч рублей.

Приставу пришлось ограничить должника в праве управления автомобилем. Если бы при ограничении сесть за руль, то по 17.17 КоАП РФ любитель езды может быть привлечен к обязательным работам на срок до 50 часов или его лишат водительских прав на срок до 12 месяцев. Мера возымела действие – должник погасил долг в полном объеме.

Всего за первое полугодие-2019 приставы Липецкой области взыскали по алиментам 45 млн. 727тыс. рублей.

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