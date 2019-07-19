Сцена для главного концерта Дня города готова

На площади Петра Великого уже смонтирована сцена для праздничного концерта в честь Дня города и Дня металлурга, который пройдет завтра вечером. Из-за монтажных работ проезд по Первомайской улице, в районе банка, перекрыт.



Праздник «От прошлого к будущему» на площади Петра начнётся завтра в 18.00. В программе большого концерта выступления DJ Шмелева, группы «Юля Блок», шоу-дуэта «Воробьи», ВИА «Василек», «Казаков России» и группы «Градусы», световое шоу и праздничный салют.

