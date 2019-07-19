Общество

сегодня, 13:47

Сцена для главного концерта Дня города готова

19 1796
#День города
1
Сцена для главного концерта Дня города готова
На площади Петра Великого уже смонтирована сцена для праздничного концерта в честь Дня города и Дня металлурга, который пройдет завтра вечером. Из-за монтажных работ проезд по Первомайской улице, в районе банка, перекрыт.

Праздник «От прошлого к будущему» на площади Петра начнётся завтра в 18.00. В программе большого концерта выступления DJ Шмелева, группы «Юля Блок», шоу-дуэта «Воробьи», ВИА «Василек», «Казаков России» и группы «Градусы», световое шоу и праздничный салют.
19 1796
#День города
1

Комментарии (19)

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Мойдодыр

52 минуты назад
в парке Победы гульнули) теперь месяц туалет из кустов выветриваться будет и ходить строго по дорожкам. впрочем так во всех парках Пипецка - это норма.
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ХОЧУ СТАТЬ МЕРОМ

59 минут назад
"А комбинат знают не только в России, это лучшее предприятие в мире ( вот мы места во власти и прикупили себе, а вы с вашим городом нах ре н не нужны)" - сказала Уваркина
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Серега

сегодня, 15:00
А уваркина стриптиз станцует на этой сцене?
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Мучко

сегодня, 14:44
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/oprese
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Лисин столько денег

сегодня, 14:32
Перри Мейсон, своим рабам не платит, что бы они в Москву на Металлики или на Кисс смогли поехать. Он их за быдло держит. Для них и Градусы колхозные сойдут. Или фанерный Аврам Руссо.
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Перри Мейсон

сегодня, 14:29
То есть для рабов Лисина-, они могут сами выбрать. Или Градусы на халяву, или в Москву на Металлику за огромные деньги
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То есть для рабов Лисина-

сегодня, 14:26
Перри Мейсон, и такое говно как Градусы сойдёт. Больше вопросов не имею.
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Готов звонить

сегодня, 14:26
В полицию о нарушении СанПина по нормам звуковой зашумленности в жилых районах.
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Перри Мейсон

сегодня, 14:26
А как НЛМК, абсолютно согласен
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"Казаки"

сегодня, 14:25
тоже подзагребли всех как-то. И ди-джеев приглашённых нужно выпускать. Колхоз.
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