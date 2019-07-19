Общество
сегодня, 13:47
Сцена для главного концерта Дня города готова
19 1796
На площади Петра Великого уже смонтирована сцена для праздничного концерта в честь Дня города и Дня металлурга, который пройдет завтра вечером. Из-за монтажных работ проезд по Первомайской улице, в районе банка, перекрыт.
Праздник «От прошлого к будущему» на площади Петра начнётся завтра в 18.00. В программе большого концерта выступления DJ Шмелева, группы «Юля Блок», шоу-дуэта «Воробьи», ВИА «Василек», «Казаков России» и группы «Градусы», световое шоу и праздничный салют.
Праздник «От прошлого к будущему» на площади Петра начнётся завтра в 18.00. В программе большого концерта выступления DJ Шмелева, группы «Юля Блок», шоу-дуэта «Воробьи», ВИА «Василек», «Казаков России» и группы «Градусы», световое шоу и праздничный салют.
19 1796
Мойдодыр
ХОЧУ СТАТЬ МЕРОМ
Серега
Мучко
Лисин столько денег
Перри Мейсон
То есть для рабов Лисина-
Готов звонить
Перри Мейсон
"Казаки"