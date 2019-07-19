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Кнопочная Nokia возвращается

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#телефон #смартфон
Кнопочная Nokia возвращается

Смартфон будет работать на системе Android.

В сети появились фотографии кнопочного телефона с операционной системой Android, сообщает «Питер ТВ». Автор снимков, пожелавший остаться анонимным, решил не называть производителя устройства. Несмотря на маскирующий чехол, по дизайну аппарата можно понять, что его разработала компания Nokia.

Кнопки телефона из утечки очень похожи на таковые у Nokia 220. Вкупе с примерно одинаковыми размерами это почти доказывает нам, что на фото изображен уже существующий телефон от Nokia. Правда все еще остается вопросом, каким образом аппарат работает под управлением Android. По некоторым слухам, Google уже долгое время работает над версией своей мобильной операционной системы для кнопочных устройств — таким образом компания, вероятнее всего, хочет завоевать новый для себя сегмент. У них уже есть готовый интерфейс, который адаптирован под управление клавишами без сенсорного экрана, указывает издание «Ферра».

О перспективах выпуска этого телефона ничего не сообщается. Известно, что такие модели достаточно популярны в небогатых странах Азии.
206
#телефон #смартфон

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