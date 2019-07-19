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сегодня, 12:50
Чурикову после инцидента на спектакле отправили в реанимацию
Знаменитая актриса упала со сцены.
Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая накануне получила травму, упав со сцены, врачи оценивают как тяжелое, сообщили РБК в справочной службе НИИ им. Н.В.Склифосовского. Актриса была занята в постановке "Старая дева" вместе с Александром Михайловым. Очевидица падения актрисы Инны Чуриковой со сцены Анна Душутина рассказала подробности инцидента, пишет РИА Новости. По словам девушки, артистка оступилась и упала в самом конце спектакля."Падение было ужасным, потому что у сцены есть выступ, она упала один раз, потом произошла амортизация, и она упала еще ниже на пол», утверждает свидетель инцидента.
Инна Чурикова - советская и российская актриса, народная артистка СССР (1991), напоминает «Интерфакс». Лауреат двух Государственных премий РФ (1987, 1996), Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1985), Премии Ленинского Комсомола (1976). Полный Кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством". Наиболее известные роли в кино: в фильмах своего мужа режиссера Глеба Панфилова - "В огне брода нет", "Начало", "Васса", "Тема" и "В круге первом". Снималась у Петра Тодоровского "Военно-полевой роман", Марка Захарова -"Тот самый Мюнхгаузен", Владимира Бортко - "Идиот", Владимира Меньшова - "Ширли-мырли", Андрея Кончаловского - "Курочка Ряба", Никиты Михалкова - "Утомленные солнцем 2".
Инна Чурикова - советская и российская актриса, народная артистка СССР (1991), напоминает «Интерфакс». Лауреат двух Государственных премий РФ (1987, 1996), Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1985), Премии Ленинского Комсомола (1976). Полный Кавалер Ордена "За заслуги перед Отечеством". Наиболее известные роли в кино: в фильмах своего мужа режиссера Глеба Панфилова - "В огне брода нет", "Начало", "Васса", "Тема" и "В круге первом". Снималась у Петра Тодоровского "Военно-полевой роман", Марка Захарова -"Тот самый Мюнхгаузен", Владимира Бортко - "Идиот", Владимира Меньшова - "Ширли-мырли", Андрея Кончаловского - "Курочка Ряба", Никиты Михалкова - "Утомленные солнцем 2".